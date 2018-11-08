Лондон заполонили сатирические плакаты с Владимиром Путиным

Билборд с Путиным в Лондоне / скриншот

Группа неизвестных активистов заполонила Лондон сатирическими билбордами на тему России и Brexit.

Билборды размещены группой, которая называет себя Proud Bear и посвящены "празднованию "вклада" российской военной разведки и президента Владимира Путина в Brexit, сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что британское правительство официально признало, что не обнаружило доказательств российского вмешательства в референдум 2016 года по Brexit; сама Москва также неоднократно отрицала свою роль в его подготовке. Тем не менее, многие противники выхода Британии из ЕС продолжают спекулировать на этой теме.

На билбордах изображен президент России, который держит в руке российский флаг и подмигивает, рядом - текст: "Давайте праздновать красный, белый и голубой Brexit". Буква "R" в слове "Brexit" развернута и напоминает русскую "Я".

На одном из билбордов, к слову, в образе российского десантника изображен бывший министр иностранных дел Борис Джонсон (последовательный противник России и "мягкого" Brexit).

#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! ?️‍♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx — Proud Bear (@Pr0ud_Bear) 8 листопада 2018 р.

Группа анонимов, которая утверждает, что стоит за билборд-кампанией, заявляет, что она является "группой офицеров российской военной разведки (ГРУ), которая стремится признания своей настоящей роли в голосовании по Brexit".

"Группа надеется преодолеть недавнюю неоправданную негативную "славу" ГРУ, разместив рекламу, которая подчеркивает ее роль в неизбежном освобождении Великобритании от ЕС", - говорится в заявлении анонимов, которые называют себя "Гордый медведь". Как известно, Великобритания обвиняет офицеров ГРУ в отравлении бывшего двойного российского шпиона Сергее Скрипаля и его дочери Юлии.

Анонимы в своем Twitter также опубликовали видео, на котором Путин едет на собаке с лицом главного спонсора Brexit-кампании Аррона Бэнкса.

На своем сайте "Гордый медведь" объявил сбор средств для размещения большого рекламного щита на станции Ватерлоо. Для достижения цели необходимо собрать 55 тысяч фунтов стерлингов.

Процесс выхода Великобритании из ЕС начался в конце марта прошлого года. В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по Brexit, победу на нем одержали евроскептики.

В мае Евросоюз резко увеличил сумму финансовых претензий к Лондону в связи с Brexit - от Британии требуют выплатить до 100 млрд евро.