Историк спрогнозировал, составит ли Путин компанию Ленину в Мавзолее

Мавзолей Ленина на Красной площади / tonkosti.ru

Вахтанг Кипиани, журналист, публицист, историк, главный редактор интернет-издания "Історична правда", отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", прокомментировал необходимость переноса из Мавзолея на Красной площади в Москве и захоронения тела первого советского вождя Владимира Ленина (Ульянова).

"Лет 40 назад мама купила авиабилеты и повезла меня в Москву посмотреть японские мультики, которые тогда в нашем городе не показывали, и ... мумию Ленина. Мы стояли в очереди при диком морозе несколько часов. Когда мы попали в Мавзолей, мне уже было точно не до мумии − я замерз, как щенок. После этого я был в Москве десятки раз, и никакого желания еще раз посмотреть на то, что осталось от вождя мирового пролетариата не было. Если бы я был Путиным (тьфу-тьфу, никогда этого не произойдет!), то оставил бы в покое остатки тела и похоронил бы их на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге возле могилы его мамы", − сказал он.

Читайте такжеДобрый дедушка Путин пока не попал в мавзолейКроме того, Кипиани дал прогноз о том, каким в памяти подчиненного российского народа останется Владимир Путин и оценил вероятность того, что тот после смерти составит Ленину компанию в Мавзолеею.

"Мне плевать, Путин будет лежать в Мавзолее, или висеть на дереве, или сидеть на скамье подсудимых в Гааге. Важно то, что от роли личности в истории зависит. Сменится власть, будут новые вызовы, и тогда будет новая история", − подытожил историк.

Напомним, ранее Кипиани указал на причины обострения польско-украинских отношений.