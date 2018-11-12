"Они набрали "жирка": историк указал на причины обострения польско-украинских отношений

Вахтанг Кипиани считает, что в межгосударственном конфликте виноваты обе стороны / Главред

Журналист и историк Вахтанг Кипиани заявил, что взаимоотношения между Украиной и Польшей сейчас переживают один из наиболее непростых периодов в истории.

И одна, и другая страна сделала свой негативный вклад в дестабилизацию отношений между соседями. Об этом эксперт заявил во время чата в "Главреде".

"Украинско-польские отношения сегодня переживают худшую фазу за последние четверть века. Есть ли здесь наша вина? Наверное. Есть ли здесь вина нынешней польской власти? Однозначно. Польша является успешным примером модернизации. Когда они набрали "жирка", то появились возможности и появились старые комплексы по поводу "старшего брата". Но мы тоже выросли за это время. И удар был неизбежен", - констатирует спикер.

По словам Кипиани, Польша чтит и уважает свою историю без оглядки на соседние государства. Поэтому аналогичным образом должна поступать и Украина, даже если это кому-то не нравится.

"Мы имеем право на собственную перспективу видения любых исторических событий и фигур. Я люблю Польшу, часто бываю в Варшаве и вижу у канцелярии премьер-министра памятник Дмовскому (кто не знает - погуглите). Это расист, антисемит и одновременно один из идеологов польской идеи. Нравится ли мне этот монумент? Нет. Имеют ли они право его установить? Конечно. Поэтому в Украине будут те памятники, улицы, и та историческая политика, которую мы себе определим", - подытожил историк.

Напомним, во время чата в "Главреде" Кипиани также заявил о том, что приветствует изменение советского календаря и формирование украинского национального перечня "красных дат".