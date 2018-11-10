Советские даты: Украине не стоит отказываться от празднования 8 марта – историк

Историк высказался о советском календаре праздников

Журналист и историк Вахтанг Кипиани заявил о том, что приветствует изменение советского календаря и формирование украинского национального перечня "красных дат".

"Мне нравятся День защитника Украины, День матери, День героев, но одновременно я не вижу большой проблемы в существовании 8 марта как дня борьбы женщин за свои права - не вижу в этом ничего "советского". От тюльпанов в целлофане в этот день, конечно, надо отказываться, но говорить о равных правах и равных возможностях обязательно надо", - подчеркнул он, отвечая на один из вопросов во время чата в "Главреде".

Напомним, ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата в "Главреде" рассказал, как в Украине изменится концепция 8 марта.