Россия потребовала от ОБСЕ по скайпу выслушать боевиков ЛДНР

12 ноября 2018, 22:56

Представители мониторинговой миссии отказались, но местных жителей о выборах расспросили.

ОБСЕ
В ОБСЕ не захотели слушать боевиков, но поговорили с жителями Донбасса / twitter.com/ukrinun

Во время заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене, созванного 12 ноября из-за псевдовыборов на оккупированном Донбассе, делегаты от России предложили дать слово представителям самопровозглашенных республик.

Как сообщают Новости Донбасса, россияне предложили связаться с Донецком и Луганском по скайпу.

Предложение России ветировали делегации Украины, США, Канады и Европейского Союза. К блокировке решения присоединилась также Италия, которая выступала председателем на заседании.

В свою очередь в ОБСЕ, отказавшись выслушать боевиков, захотели узнать у местных жителей, почему они пошли на фейковые "выборы" главы и парламентариев республики.

В пресс-релизе СММ сообщается, что жители не скрывали опасений относительно последствий при поездке на территорию Украины после голосования.

"Другие мирные жители по отдельности делились своими переживаниями относительно того, что люди чувствовали, что они вынуждены "голосовать", поскольку иначе могут столкнуться с задержками с выплатой заработной платы или оказанием услуг по охране здоровья в неподконтрольных правительству районах", - сказано в сообщении.

Напомним, в Белом доме осудили "выборы" в незаконных формированиях ЛНР и ДНР, которые состоялись 11 ноября, и пригрозили Москве очередной порцией антироссийских санкций за поддержку боевиков Донбасса.

"Главред" собрал воедино всю информацию о том, как голосовали украинцы в ОРДЛО и попробовал ответить на вопрос, почему Россия снова пересекла "красную черту".

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Донбасс заседание выборы ОБСЕ жители мнение
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