"Военно-ролевые игры": в Молдове "повязали" связанную с "Л/ДНР" группировку

15 ноября 2018, 08:53

У членов парамилитарного формирования молдавские правоохранители изъяли целую кучу оружия.

  • Оружие, изъятое у сторонников в "Л/ДНР" в Молдове СИБ Молдовы
  • Оружие, изъятое у сторонников в "Л/ДНР" в Молдове СИБ Молдовы
  • Оружие, изъятое у сторонников в "Л/ДНР" в Молдове СИБ Молдовы
  • Оружие, изъятое у сторонников в "Л/ДНР" в Молдове СИБ Молдовы
  • Оружие, изъятое у сторонников в "Л/ДНР" в Молдове СИБ Молдовы
  • Оружие, изъятое у сторонников в "Л/ДНР" в Молдове СИБ Молдовы
  • Оружие, изъятое у сторонников в "Л/ДНР" в Молдове СИБ Молдовы

В Молдове сотрудники местных правоохранительных органов обезвредили незаконное парамилитарное формирование, которое было связано с террористическими группировками "ЛНР" и "ДНР".

Согласно информации, предоставленной сотрудниками пресс-центра Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы, ликвидация формирования, действовавшего под прикрытием военно-тактических игр, произошла в 13 местах в муниципальном округе Кишинева.

"Группировка контролируется Центром антитеррористических исследований более года, устанавливаются прямые связи между членами наемнической группы и военизированными группами в Восточном регионе Украины", – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в СИБ уточнили, что правоохранители обнаружили в ходе обысков различные виды оружия и запчасти к нему, военную технику, боеголовки и гранатометы, включая восемь гранат модели Ф-1; 260 патронов калибра 5,45 миллиметра, самодельное взрывное устройство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что журналист раскрыл, за что на самом деле воюют боевики "ДНР" и "ЛНР".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
боевики ДНР ЛНР оружие наемники милитаризация
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:36
Светлана Лобода и солист Rammstein устроили тайное свидание в Берлине
10:34
"Забаненный" в Украине блогер из России признался в обожании украинцев
10:33
Чуда не будет: почему любой следующий президент будет еще хуже мнение
10:14
"Переобуться не успел": звезда ''Дизель Шоу'' снова попала в аварию Видео
09:58
ДТП и гибель украинского чемпиона: названы травмы выжившего спортсмена Видео
09:57
Девушка дня Instagram: модель, которая идеально смотрится в бикини, Натали Розер Фото
09:51
"Боюсь этого пи*деца": Российский комик рассказал о будущем РФ
09:48
"Намоленное место, захотели ТЦ построить": стали известны первые детали о попытке пожога Андреевской церкви Видео
09:23
Создание единой церкви в Украине: религиовед спрогнозировал судьбу УПЦ МП Видео
09:22
Поганая молодежь. В Киеве подростки распыляли газ и снимали на видео Видео
09:12
Как весёлый Чипполино обманул борцов с коммунизмом мнение
08:57
Стало известно, какая погода в Украине ожидается на Новый год и Рождество Видео
08:53
"Военно-ролевые игры": в Молдове "повязали" связанную с "Л/ДНР" группировку Фото
08:37
"Лучше не сталкиваться с мусульманами!": Анастасия Волочкова покрасовалась в необычном наряде Фото Видео
08:35
"Гораздо более драконовский": США готовят новый санкционный удар по РФ
08:10
Народный синоптик предупредил, когда в Украину вернется снег Видео
07:50
Снежный коллапс: стало известно, сколько ДТП случилось в Украине 14 ноября Видео
07:25
"Дениска — не промах": новый главарь "ДНР" обеспечил "парашют" своей семье Фото Видео
07:14
Вахтанг Кіпіані: Якщо Кубань приєднати до України, Донецьк нам здаватиметься Тернополем
06:56
Два унижения Порошенко мнение
06:35
Поколение "Взлет": астролог рассказала, кому повезет в 2019 году
06:13
"Ух, как горячо": экс-участница "Танцев со звездами" поделилась пикантным фото
05:54
Вятрович рассказал об ошибках в учебниках по истории Видео
05:19
Российский комик рассказал о "магии" Путина Видео
05:05
Тело Ленина в мавзолее предложили заменить резиновой куклой
04:50
Супрун назвала простое правило, которое спасает жизнь Видео
04:12
"Ни войны, ни мира": эксперт назвал ключевую ставку Путина в Украине
03:46
Эксперты рассказали, как избежать выгорания на работе и не перетруждаться
03:01
Идеальные формы и пикантные позы: группа "НеАнгелы" засыпала сеть фото в бикини
02:10
Стало известно, как тяга к сексу матерей влияет на детей
01:37
Вятрович объяснил, может ли Украина претендовать на Кубань Видео
00:58
В Германии полиция оцепила посольство РФ в Берлине
00:29
Украинскую Декларацию по Голодомору могут сделать документом Генассамблеи ООН - МИД
14 ноября, среда
23:55
Украинская внешняя торговля вдвое увеличила негативное сальдо
23:30
Франция союзник, а не вассал США - Макрон
22:59
В ООН рассмотрят обновленную "крымскую резолюцию"
22:33
С весны 2019 года в Украине заработают китайские карты UnionPay от "Приватбанка"
22:19
"Ситуация критическая": "Нафтогаз" устранился от проблемы с теплом в Смеле
21:54
МИД Германии в ярости из-за внесения экс-канцлера ФРГ в "Миротворец"
21:32
"Громко кричал "Какие каноны?!" Порошенко устроил разнос Онуфрию - СМИ
20:58
Австрия планирует сохранить хорошие отношения с Россией - Курц
20:29
На Ровенщине в ДТП погиб чемпион мира по армрестлингу
20:17
Путина в Сингапуре заставили пройти через металлоискатель
19:58
"Путин - вор"-челлендж: российские школьники и студенты устроили акцию против Путина
19:55
"Карман Порошенко": журналист рассказал, кому выгодно бегство Продана и кто возглавит ГФС
19:27
Два японских кота два года пытаются попасть в музей - и эти попытки прославили их на весь мир Фото Видео
19:02
Наследница Ванги напророчила для Украины будущее на 2019 год
18:59
СМИ узнали дату Объединительного собора в Украине
18:49
Сенцов получил награду Платформы европейской памяти и совести
18:49
"Мы мониторим эмоции": признание "куриного короля" Косюка об отношении к сотрудникам шокировало сеть
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять