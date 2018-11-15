"Военно-ролевые игры": в Молдове "повязали" связанную с "Л/ДНР" группировку

В Молдове сотрудники местных правоохранительных органов обезвредили незаконное парамилитарное формирование, которое было связано с террористическими группировками "ЛНР" и "ДНР".

Согласно информации, предоставленной сотрудниками пресс-центра Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы, ликвидация формирования, действовавшего под прикрытием военно-тактических игр, произошла в 13 местах в муниципальном округе Кишинева.

"Группировка контролируется Центром антитеррористических исследований более года, устанавливаются прямые связи между членами наемнической группы и военизированными группами в Восточном регионе Украины", – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в СИБ уточнили, что правоохранители обнаружили в ходе обысков различные виды оружия и запчасти к нему, военную технику, боеголовки и гранатометы, включая восемь гранат модели Ф-1; 260 патронов калибра 5,45 миллиметра, самодельное взрывное устройство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что журналист раскрыл, за что на самом деле воюют боевики "ДНР" и "ЛНР".