В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла

25 октября 2018, 21:14

В стране укрепилась местная православная церковь.

Патриарх Кирилл пока не сможет попасть в Молдову / Фото: Facebook/Игорь Додон

В Молдове перенесен на неопределенный срок визит предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, который должен был состояться 27-28 октября.

"Новые сроки визита будут обсуждены с Его Святейшеством на следующей неделе в рамках официального визита Президента Республики Молдова в Российскую Федерацию", - написал в Facebook президент республики Игорь Додон.

Как пишет телеграм-канал Церквач, российский патриарх решил посетить в Молдову, поскольку местная православная церковь, которая и ранее была самоуправляемой частью РПЦ, еще более значительно укрепила позиции.

Отмечается, что предстоятель Православной церкви Молдовы митрополит Кишиневский Владимир (Кантарян) находится при власти уже свыше 30 лет. Ему подчиняются большинство Молдаван, в том числе, в самопровозглашенном Приднестровье.

Патриарх Кирилл часто напоминает молдавским политикам, что православие имеет объединяющую силу, однако в стране к этому относятся весьма скептически.

"И семь, и пять лет назад в Кишиневе митинговали против визита Московского патриарха, и на этот раз протесты, несомненно, усилятся", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, белорусская православная церковь присоединится к РПЦ и откажется от любых взаимоотношений с Константинопольским патриархатом.

Напомним, епископ Грузинской православной церкви, патриарх всея Грузии Илия II заявил, что молится с надеждой на положительное решение Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.

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Молдова визит РПЦ Кирилл Игорь Додон
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