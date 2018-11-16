Судебный кризис: как Румыния, Польша и Венгрия откалываются от Евросоюза

16 ноября 2018, 19:12

Бухарест выражает презрение к "отвратительной" критике со стороны ЕС.

Флорин Иордаче на трибуне парламента/ digi24.ro

В ближайшее время раскол в Евросоюзе по линии восточной Европы может еще сильней усугубиться: к вечным антагонистам Брюсселя в лице Польши и Венгрии может присоединиться Румыния. Которую, вероятнее всего, ждет пакет санкций от большого европейского брата.

Кризис в отношениях дошел до той точки, что в настоящий момент в стране на самом высоком уровне идут дебаты относительно того, стоит ли вообще Бухаресту находиться в составе ЕС. Несмотря на регулярные (ежегодно около 10 млрд евро, примерно такие же дотации получают и Варшава с Будапештом) вливания капитала со стороны Союза в экономику, Румыния по-прежнему остается самой бедной страной организации. Уже сейчас согласно данным социологических опросов более 50% граждан Румынии выступают за выход из состава ЕС.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОГО ВТОРНИКА

Последним свидетельством сложных взаимоотношений между Евросоюзом и его строптивыми восточными членами стал инцидент в румынском парламенте: заместитель спикера правящей Социал-демократической партии (PSD) Флорин Иордаче раскритиковал сидевших в зале представителей Брюсселя, а завершил свое выступление демонстрацией двух средних пальцев в адрес еврочиновников. Еще недавно Иордаче был одной из самых непопулярных фигур в румынской политике, а в начале 2017 года даже покинул пост главы Минюста на фоне массовых антиправительственных протестов, которые полыхнули по Румынии следом за принятием правок в уголовный кодекс об амнистии коррупционеров (в Румынии этот день известен, как "Черный вторник"). Однако в настоящий момент действия вице-спикера находят поддержку у румынского избирателя.

Причиной жеста Иордаче стала дискуссия вокруг судебной реформы. В Брюсселе считают, что очередные правки в законодательство полностью перечеркнут весь прогресс в борьбе с государственной коррупцией, достигнутый за 11 лет пребывания Румынии в составе Евросоюза. Во вторник, 13 ноября, Еврокомиссия рекомендовала Румынии в своем докладе "механизма сотрудничества и проверки" (CVM) незамедлительно приостановить осуществление законов юстиции и последующих чрезвычайных постановлений и полностью рассмотреть их, полностью учтя рекомендации румынского Министерства юстиции, Венецианской комиссии и GRECO - группы государств по борьбе с коррупцией.

"События последних 12 месяцев в Румынии ставят под вопрос и аннулируют некоторые успехи, поэтому Европейская комиссия представила восемь новых рекомендаций в отчете Минюста для Румынии", - заявил в Страсбурге вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Я сожалею, что Румыния не только затормозила процесс реформ, но и вновь вскрыла и вернула проблемы, в которых за последние 10 лет был достигнут прогресс

- сказал Тиммерманс, представляя доклад. 

Также во вторник Европарламент принял постановление, в котором выражается "глубокая озабоченность" депутатов Европарламента по реформированию уголовного и судебного законодательства, а также "осуждается насильственное и непропорциональное вмешательство полицейских сил во время протестов в Бухаресте" в августе этого года.

Тем не менее, в ходе своего выступления Иордаче заявил, что Румыния будет двигаться вперед несмотря на сопротивление Европейской комиссии и что рекомендации ЕК являются местью:

Европейский парламент принял анти-румынское решение. Мы хотим быть независимыми, мы хотим принять решение в соответствии с Конституцией, а не в зависимости от давления, оказываемого теми или другими. Мы хотим независимую страну, мы не хотим, чтобы нам указывали, куда нам идти.

Если реформы не будут отменены, самую бедную европейскую страну ждут экономические санкции со стороны Брюсселя. И, вполне вероятно, риски выхода из ЕС. На это в своих заявлениях указывает президент Румынии Клаус Йоханнис, конфликтующий с Кабмином и называющий действия правительства "аварией демократии". С 1 января 2019 года председательство в Европейском союзе должно перейти к Румынии, однако, вполне вероятно, что Бухарест откажется от почетной миссии в связи с внутренним политическим кризисом. 10 ноября без объяснения причин подал в отставку министр по связям с Евросоюзом Виктор Негреску. Никаких публичных объяснений не было дано, но румынские CVB указывают, что коллеги обвинили Негреску в неспособности смягчить беспокойство в ЕС по поводу предстоящего председательства Румынии.

"Председательство в ЕС – очень почетная миссия, но и требования к этому предъявляются высокие. А у нас все катится в пропасть. Правительство не воспринимается как профессиональный орган. Люди, ответственные за связи с Европой, уходят. Мы совершенно не готовы к тому, чтобы возглавить ЕС", – заявил Йоханнис.

Так же как Венгрия и Польша, в отношении которых Брюссель инициировал санкционные процедуры, посчитав местные поправки в УК и судебную реформу издевательством над принципами европейского законодательства, стоящего на независимости от властей, весомая часть политической элиты Румынии убеждена, что ЕС вмешивается в судебную систему страны. Премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ назвала рекомендации комиссии "отвратительными и разочаровывающими". Часть депутатов уже начала подготовку судебного иска на комиссию ЕС в суде ЕС в Люксембурге, чтобы аннулировать отчет CVM. И, как в Венгрии и Польше, разговоры о выходе из Евросоюза набирают обороты. В строку идут даже обвинения, что Брюссель давит на страну сильней, чем на Болгарию, где жестоко расправились с журналисткой, расследовавшей махинации со средствами ЕС.

"Удивительно, что страна, у которой было так много преимуществ от ЕС [будет] выбрасывать эти возможности", - говорит Корина Крету, комиссар ЕС, отвечающий за региональные фонды, миллиарды евро которых течет в Бухарест. " Я не думаю, что кто-то хочет этого, и мне жаль, что вероятность ухода Румынии из ЕС появилась на ровном месте. Это, на мой взгляд, будет национальной катастрофой", - сказала она румынскому телевидению.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Румыния Польша Венгрия Франс Тиммерманс Виорика Дэнчилэ Виктор Негреску Клаус Йоханнис GRECO Флорин Иордаче
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
20:56
Глава Еврокомиссии Юнкер развеселил журналистов разными ботинками
20:51
На Керченском мосту произошло масштабное ДТП, опубликовано видео Видео
20:46
Словакия - Украина: анонс матча Лиги Наций, где смотреть, оценки букмекеров
20:24
В Чехии полиция намерена наказать сына премьера за "крымский скандал"
19:59
Украина нарастила импорт из России, уменьшив экспорт
19:58
"Старший совращает младшего": Жириновский рассказал о сексуальном опыте с мальчиком Видео
19:45
Актера сериала "Физрук" госпитализировали после нападения жены
19:28
"Нас заставляют взять на себя долги": мэр Смелы заявил об отсутствии договора с "Нафтогазом"
19:26
Переворот в Кремле: экс-советник Путина оценил вероятность смены власти в РФ Видео
19:20
Нидерланды отвергли инициативу создания "общеевропейской армии"
19:12
Судебный кризис: как Румыния, Польша и Венгрия откалываются от Евросоюза
18:58
Гандзюк убили из-за коррупционных "лесных схем" - СМИ
18:49
Киев вызвал посла Венгрии "на ковер" из-за антиукраинских высказываний Орбана Видео
18:26
Порошенко одобрил ратификацию соглашения с ЕС о помощи на 1 млрд евро Видео
18:13
Bloomberg оценил потери России от санкций
17:59
Украина не потянет строительство базы ВМС на Азове – Тука Видео
17:31
"Символы убийства": в ЕП ополчились против Amazon из-за товаров с символикой СССР Видео
17:21
В Сети появилось видео поведения Зайцевой в первые минуты после ДТП Видео
17:04
"Совершили много зла": еще одна Церковь выступила против автокефальной УПЦ Видео
16:55
Только статистика: МВФ "признал" Крым российским Видео
16:34
"Это приманочка": Онуфрий назвал единую поместную церковь "политической организацией"
16:03
Поздравления с Международным днем студента в прозе, стихах и открытках Фото
16:03
В Киеве "устал" еще один мост: опубликованы фото, видео Видео
15:46
С женихом снималась. Беременная Тодоренко засветилась в клипе Влада Топалова Видео
15:28
Каменских поманила фанатов тугими прелестями в обтягивающем платье: опубликовано фото
15:15
В Лондоне скончался Медведев
15:01
"Внутри еще можно трахаться": Лолита шокировала матерным спичем на юбилейном концерте
14:58
"Львов - колыбель польского футбола": польские ультрас отметились скандальным баннером
14:34
Синоптик предупредила: погода в Украине испортится на следующей неделе
14:17
В России испугались пророчества экс-советника Путина
14:13
На Закарпатье контрабандисты на авто сбили главу погранотдела: опубликовано фото
14:11
Стало известно, кого украинцы видят во главе единой поместной церкви
13:58
Выяснилось, зачем девушка рубила топором Porsche в центре Киева Видео
13:57
Кризис в Азовском море: Кремль предупредил об ответных мерах Видео
13:41
"За дело возьмутся российские спецслужбы": эксперт рассказал, как Россия собирается мешать получению Томоса Видео
13:37
Кличко потребовал остановить скандальную стройку на Андреевском спуске
13:25
"Мысли — всех перестрелять": опубликованы новые откровения Рослякова накануне бойни в Керчи Видео
13:16
"Беспощадность и безжалостность". В Киеве у россиян отобрали и сожгли георгиевскую ленту: опубликованы фото Фото
12:52
Новый плацдарм: в Госпогранслужбе рассказали о переброске РФ морских сил на Азов Видео
12:39
"Успокою вашего ребенка": тысячи людей требуют отставки чешского премьера из-за отправки сына в Крым
12:34
Глубина падения Донбасса мнение
12:29
"Фашистские методы": СБУ занялась скандальным заявлением ректора закарпатского института Видео
12:14
"Никогда не кусай еврея!": раскрыт секрет таинственного послания
12:01
Элитные квартиры и дома в Турции: САП объявила подозрение Продану Видео
11:57
Экс-советник Путина рассказал, зачем Кремлю нужны "ЛНР" и "ДНР"
11:43
"Ну, бороться, так бороться": Зеленский рассказал, пойдет ли в президенты Видео
11:33
В Сенате РФ заговорили о "войне" на Азове и пригрозили Украине жесткими мерами Видео
11:12
Студентка-героиня "секс-скандала" с высокопоставленным копом пропала без вести
10:48
"В честь страны, откуда руководство": в Раде рассказали, как будут голосовать по переименованию УПЦ МП
10:41
Власть в Италии захватили чокнутые популисты мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять