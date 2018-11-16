Судебный кризис: как Румыния, Польша и Венгрия откалываются от Евросоюза

Флорин Иордаче на трибуне парламента/ digi24.ro

В ближайшее время раскол в Евросоюзе по линии восточной Европы может еще сильней усугубиться: к вечным антагонистам Брюсселя в лице Польши и Венгрии может присоединиться Румыния. Которую, вероятнее всего, ждет пакет санкций от большого европейского брата.

Кризис в отношениях дошел до той точки, что в настоящий момент в стране на самом высоком уровне идут дебаты относительно того, стоит ли вообще Бухаресту находиться в составе ЕС. Несмотря на регулярные (ежегодно около 10 млрд евро, примерно такие же дотации получают и Варшава с Будапештом) вливания капитала со стороны Союза в экономику, Румыния по-прежнему остается самой бедной страной организации. Уже сейчас согласно данным социологических опросов более 50% граждан Румынии выступают за выход из состава ЕС.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОГО ВТОРНИКА

Последним свидетельством сложных взаимоотношений между Евросоюзом и его строптивыми восточными членами стал инцидент в румынском парламенте: заместитель спикера правящей Социал-демократической партии (PSD) Флорин Иордаче раскритиковал сидевших в зале представителей Брюсселя, а завершил свое выступление демонстрацией двух средних пальцев в адрес еврочиновников. Еще недавно Иордаче был одной из самых непопулярных фигур в румынской политике, а в начале 2017 года даже покинул пост главы Минюста на фоне массовых антиправительственных протестов, которые полыхнули по Румынии следом за принятием правок в уголовный кодекс об амнистии коррупционеров (в Румынии этот день известен, как "Черный вторник"). Однако в настоящий момент действия вице-спикера находят поддержку у румынского избирателя.

Причиной жеста Иордаче стала дискуссия вокруг судебной реформы. В Брюсселе считают, что очередные правки в законодательство полностью перечеркнут весь прогресс в борьбе с государственной коррупцией, достигнутый за 11 лет пребывания Румынии в составе Евросоюза. Во вторник, 13 ноября, Еврокомиссия рекомендовала Румынии в своем докладе "механизма сотрудничества и проверки" (CVM) незамедлительно приостановить осуществление законов юстиции и последующих чрезвычайных постановлений и полностью рассмотреть их, полностью учтя рекомендации румынского Министерства юстиции, Венецианской комиссии и GRECO - группы государств по борьбе с коррупцией.

"События последних 12 месяцев в Румынии ставят под вопрос и аннулируют некоторые успехи, поэтому Европейская комиссия представила восемь новых рекомендаций в отчете Минюста для Румынии", - заявил в Страсбурге вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс .

Я сожалею, что Румыния не только затормозила процесс реформ, но и вновь вскрыла и вернула проблемы, в которых за последние 10 лет был достигнут прогресс

- сказал Тиммерманс, представляя доклад.

Также во вторник Европарламент принял постановление, в котором выражается "глубокая озабоченность" депутатов Европарламента по реформированию уголовного и судебного законодательства, а также "осуждается насильственное и непропорциональное вмешательство полицейских сил во время протестов в Бухаресте" в августе этого года.

Тем не менее, в ходе своего выступления Иордаче заявил, что Румыния будет двигаться вперед несмотря на сопротивление Европейской комиссии и что рекомендации ЕК являются местью:

Европейский парламент принял анти-румынское решение. Мы хотим быть независимыми, мы хотим принять решение в соответствии с Конституцией, а не в зависимости от давления, оказываемого теми или другими. Мы хотим независимую страну, мы не хотим, чтобы нам указывали, куда нам идти.

Если реформы не будут отменены, самую бедную европейскую страну ждут экономические санкции со стороны Брюсселя. И, вполне вероятно, риски выхода из ЕС. На это в своих заявлениях указывает президент Румынии Клаус Йоханнис , конфликтующий с Кабмином и называющий действия правительства "аварией демократии". С 1 января 2019 года председательство в Европейском союзе должно перейти к Румынии, однако, вполне вероятно, что Бухарест откажется от почетной миссии в связи с внутренним политическим кризисом. 10 ноября без объяснения причин подал в отставку министр по связям с Евросоюзом Виктор Негреску . Никаких публичных объяснений не было дано, но румынские CVB указывают, что коллеги обвинили Негреску в неспособности смягчить беспокойство в ЕС по поводу предстоящего председательства Румынии.

"Председательство в ЕС – очень почетная миссия, но и требования к этому предъявляются высокие. А у нас все катится в пропасть. Правительство не воспринимается как профессиональный орган. Люди, ответственные за связи с Европой, уходят. Мы совершенно не готовы к тому, чтобы возглавить ЕС", – заявил Йоханнис.

Так же как Венгрия и Польша, в отношении которых Брюссель инициировал санкционные процедуры, посчитав местные поправки в УК и судебную реформу издевательством над принципами европейского законодательства, стоящего на независимости от властей, весомая часть политической элиты Румынии убеждена, что ЕС вмешивается в судебную систему страны. Премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ назвала рекомендации комиссии "отвратительными и разочаровывающими". Часть депутатов уже начала подготовку судебного иска на комиссию ЕС в суде ЕС в Люксембурге, чтобы аннулировать отчет CVM. И, как в Венгрии и Польше, разговоры о выходе из Евросоюза набирают обороты. В строку идут даже обвинения, что Брюссель давит на страну сильней, чем на Болгарию, где жестоко расправились с журналисткой, расследовавшей махинации со средствами ЕС.