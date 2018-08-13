Насилие против демонстрантов неприемлемо, виновники должны быть наказаны - президент Румынии

Протесты в Румынии были одними из самых масштабных за все годы / Reuters

Президент Румынии Клаус Иоаннис заявил о неприемлемости насилия и репрессий против демонстрантов и призвал выявить и наказать виновников..

"Насилие и репрессии против демонстраций не допускаются ни при каких обстоятельствах, нападения на людей, журналистов, женщин и детей является неприемлемым, и виновные должны быть наказаны независимо от того, кто они и где находяться...Я убежден, что вмешательство жандармов было несоразмерным протесту", - сказал Иоаннис, сегодня в специальном заявлении в связи протестами в Бухаресте, сообщает Romania TV.

Президент заявил, что был впечатлен уровнем мобилизации румын и активностью диаспоры.

"Они не были привезены со стороны или проплачены. Они приехали сами по собственной инициативе из-за сильного гражданского чувства, возмущения политикой Социал-демократической партии, нападения на верховенстве закона", - сказал Йоханнис.

Читайте такжеВ Румынии прошли массовые протесты против коррупции, опубликованы фото и видеоПрезидент также напомнил, что с момента массовых столкновений, приведших к большим жертвам, прошло уже три дня, а ни один виновник не понес наказания - в другой стране, печально заметил он, была бы уже хоть одна отставка.

"Я обращаюсь к членам СДП с призывом серьезно отнестись к протестам и не препятствовать гражданскому обществу. Нам не нужна нестабильность и длительный социальный кризис. Люди будут продолжать протесты, если их проигнорируют", - заявил он.

Напомним, Румынию охватили массовые протесты, направленные против правящей Социал-демократической партии, запятнавшей себя многочисленными коррупционными скандалами. В столкновениях с полицией пострадали не менее 450 человек, из них до 40 жандармов, которые пытались разогнать демонстрацию.