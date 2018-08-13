Румынию охватили массовые акции протеста, на улицах тысячи людей

13 августа 2018, 12:24

Участники обвиняют власти в коррупции, требуют отставки правительства и перевыборов в парламент.

  • Массовые акции протеста в Румынии Reuters
  • Массовые акции протеста в Румынии Reuters
  • Массовые акции протеста в Румынии Reuters
  • Массовые акции протеста в Румынии Reuters
  • Массовые акции протеста в Румынии Reuters
  • Массовые акции протеста в Румынии Reuters
  • Массовые акции протеста в Румынии Reuters
  • Массовые акции протеста в Румынии Reuters
  • Массовые акции протеста в Румынии Reuters
  • Массовые акции протеста в Румынии Reuters
  • Массовые акции протеста в Румынии News.ro

Третий день по всей Румынии проходят массовые акции протеста, в которых принимают участия десятки тысяч человек.

Антиправительственные антикоррупционные протесты с требованием отставки правительства Виорики Денчиле, первого женищны-премьера в истории Румынии, которая была назначена на этот пост в январе 2018 года. Протесты проходят во всех крупных городах страны: столице Бухаресте, Констанце, Яссы, Клуже, Сибиу, Брашове, Тимишоаре и других.

Антикоррупционный протест организовали румыны, которые живут за рубежом. По данным Agerpres, протестующие начали собираться на площади Виктории вечером 9 августа. Вскоре к вернувшимся специально на демонстрацию экспатам присоединились и местные. "Перед зданием правительства собрались румыны из Франции, Италии, Швеции, Германии, Норвегии и США, а также протестующие, которые приехали в Бухарест из разных уездов", - передавало агентство.

Столкновения с полицией

По подсчетам СМИ, на улицы вышли более 50 тысяч человек. Люди блокировали дороги и государственные здания, а в городе в Клуж-Напоке начали возводить палаточный городок. Перед этим протестующие захватили префектуру, но вскоре покинули ее после переговоров с властями.

Чтобы разогнать протестующих, полиция применяла слезоточивый газ и водометы. По данным Mediafax, особо кровавыми получились первые два дня протеста – так, во время акций протеста в Бухаресте получили ранения и травмы более 450 человек, среди которых и почти 40 жандармов, пострадавших в столкновениях во время манифестации на площади Виктория вечером 10 августа.

Антикоррупционный протест

Участники митингов скандируют "Коррупция убивает!" и "Отставка!", а также требуют запретить PSD - Социал-демократическую партию Румынии, которая совместно с "Альянсом либералов и демократов" определили на пост премьера Денчиле, а накануне протестов провели через парламент изменения в уголовный кодекс, которые смягчают наказание за должностные преступления. Позже, согласно решению конституционного суда страны, президент Румынии 9 июля отозвал с должности главную прокурора Национального антикоррупционного директората (DNA) Лауру Ковеши.

Читайте такжеКриминализация власти в Украине: где взять новую элиту?Занимающая с 2016 года пост главы Минюста Ковеши добилась значительного одобрения своей деятельности как внутри страны, так и за ее пределами. В последние годы Румыния часто приводилась в пример как флагман борьбы с коррупцией в Европе. Сторонники Ковеши связывают давление на нее с расследованием случаев коррупции среди членов руководящей "Социал-демократической партии" и высокопоставленных чиновников. За несколько лет работы Ковеши в DNA были привлечены к суду тысячи коррумпированных министров, медиамагнатов, судей, прокуроров, депутатов и бизнесменов. Доля арестов составила 90%.

Также в этом году был осужден лидер социал-демократов Ливиу Драгня. В июне ему присудили три с половиной года лишения свободы за подстрекательство к злоупотреблению служебным положением - приговор не является окончательным, поскольку находится на стадии обжалования.

Митинги продолжаются

В настоящий момент количество участников падает, однако многие протестующие не намерены уходить с улиц. Участники акций требуют роспуска парламента и отставки правительства, досрочных выборов и создания однопалатного парламента, в который войдут 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры.

Стоит отметить, что предыдущий крупный гражданский протест в Румынии был значительно масштабней: в феврале прошлого года только в одном Бухаресте на улицы вышли около 150 тысяч человек после того, как правительство приняло декрет, который мог бы освободить тех, кто был заключен в тюрьму по обвинениям в коррупции.

В настоящий момент против полиции страны возбуждены уголовные дела за разгон активистов. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры страны. "11 августа 2018 года военные прокуроры в территориальной военной прокуратуре при Бухарестском военном трибунале возбудили уголовное дело в отношении вмешательства жандармов на площади Победы в Бухаресте 10 августа 2018 года, а также в ночь с 10 на 11 августа 2018 года", - говорится в сообщении.

Президент Румынии Клаус Иоаннис также осудил действия правоохранителей, назвав их "несоразмерными". "Я решительно осуждаю жесткое вмешательство полиции, несоразмерное действиям большинства людей", — заявил он.

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Румыния протесты Бухарест Клаус Иоаннис Ливиу Драгня Лаура Ковеши
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