В Болгарии жестоко расправились с журналисткой, расследовавшей махинации со средствами ЕС

Виктория Маринова / Скриншот/nova.bg

В Болгарии совершено жестокое убийство административного директора и ведущей регионального канала TVN Виктории Мариновой.

Расправа над Мариновой, которая занималась делами о хищении средств из фондов Европейского Союза, была совершено в городе Русе сообщает местный телеканал NOVA TV.

По данным полиции, тело 30-летней журналистки местный житель нашел в зеленой зоне вблизи Дуная, а в нескольких метрах были обнаружены ее вещи. Неподалеку был припаркован ее автомобиль.

Отмечается, что женщина погибла от удара в голову и удушения, а местные криминалисты утверждают, что не припомнят настолько жестокого убийства в этой местности.

Как пишет местное издание "Русе Медиа", перед убийством Маринова была изнасилована. В деле пока нет подозреваемого.

Тело женщины в лесополосе на набережной Дуная обнаружил случайный прохожий. Это место популярно среди местных жителей для тренировок по бегу.

Маринова к полудню в субботу пила кофе с членами бизнес-клуба, а потом собиралась потренироваться. Что было дальше - выясняет полиция.

При этом одной из последних тем, над которой в последнее время Маринова работала, было хищение средств из фондов Европейского Союза. В частности, касательно финансируемых ЕС проектов строительства объектов инфраструктуры стоимостью в сотни миллионов болгарских левов, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы. Региональный канал TVN, на котором работала журналистка, был единственный из болгарских телеканалов, который освещал этот скандал.

Расследование велось в рамках финансируемого Евросоюзом проекта журналистских расследований о мошенничестве со средствами ЕС в Болгарии и Румынии. Его результаты планировалось передать в Управление ЕС по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Виннице в людном месте расстреляли 32-летнюю женщину.