В Болгарии вылетел с трассы туристический автобус - много погибших, опубликованы фото

25 августа 2018, 22:20

Причины аварии пока что неизвестны.

​На месте аварии работают медики и спасатели / sofiaglobe.com ​
​На месте аварии работают медики и спасатели / sofiaglobe.com ​ / sofiaglobe.com

В субботу, 25 августа, возле болгарского города Своге произошла очередная тррагедия с пассажирским автобусом - туристический автобус вылетел с трассы и перевернулся, в результате масштабной аварии погибли минимум 15 человек.

Инцидент произошел в районе Искырского дефиле - автобус, следовавший из Софии, по неизвестной причине вылетел на встречную, столкнулся с автомобилем, слетел с очень извилистой трассы, перевернулся и как апофеоз - загорелся, сообщает sofiaglobe.com.

Скорые вывозят раненых пассажиров в ближайшие больницы
Скорые вывозят раненых пассажиров в ближайшие больницы / sofiaglobe.com

На месте погибли 13 человек, еще двое скончались в каретах "скорой помощи". Еще 27 пассажиров получили тяжелые травмы. По данным СМИ, всего в автобусе находилось 45 туристов.

Сейчас на месте работают спасатели и 15 машин скорой помощи, которые развозят Читайте такжеВ Финляндии пассажирский автобус рухнул с моста - четверо погиблипострадавших по больницам.

27 августа объявлен в Болгарии днем национального траура.

Ранее сообщалось, что в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а еще 51 — травмирован, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Украины. Узнать больше о ДТП можно здесь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ДТП Болгария автобус авария автобуса туристический автобус
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:46
"Абсолютно спонтанно": австрийский министр рассказала, зачем позвала Путина на свою свадьбу
22:20
В Болгарии вылетел с трассы туристический автобус - много погибших, опубликованы фото
22:13
Полиция начала масштабный "шмон" пассажирских поездов в Луганской области
21:37
CМИ узнали подробности задержания наркокурьера-бывшего СБУшника в России
21:04
В Киев прибыла баржа с херсонскими арбузами и дынями
20:48
В Украине на День Независимости никого не убили
20:24
Кремль намерен решить проблему Сенцова в ближайшее время - журналист
19:44
Трамп ошарашил Госдеп неожиданным решением - СМИ
19:21
Российского оппозиционера Навального увезли из ОВД с переломом
19:19
У Порошенко задумались об украинизации Дальнего Востока
18:59
"Никогда такого не было и вот опять": Коболев резко ответил популярному СМИ на критику
18:55
"Чисто индийская железная дорога": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
18:07
Бывшего СБУшника задержали в России с 10 кг героина
17:35
В Нацполиции стало на четыре генерала больше
17:27
Центр Киева завалили мусором после празднования Дня независимости Фото Видео
17:18
"Единая Россия" хочет сделать депутатами 55 бывших уголовников
17:04
"Динамо" договорилось о переходе экс-форварда "Милана" - СМИ
16:45
"Схемы" "Нафтогаза": средства из программы по добыче газа идут на погашение долгов - СМИ
16:25
На подготовку к новому учебному году Киев выделил 1,8 млрд грн - Кличко
16:16
В Москве задержали Алексея Навального
16:01
"Бухой жирный тюлень": Анастасия Волочкова нарвалась на критику из-за странного видео
15:51
Порошенко поблагодарил украинцев за живучесть
15:30
У Трампа выдвинули условие заморозки санкций против России
15:21
Известная британская группа выпустила клип, который снимала в Украине Видео
15:15
"Идеал женской красоты!". Вера Брежнева покрасовалась в опасной позе
14:58
Климкин назвал польский закон о запрете "бандеровской идеологии" угрозой для свободы слова
14:40
"Няш-мяш" Поклонская сменила имидж и показала мужа
14:23
Экс-участница "ВИА Гры" родила первенца
14:18
Порошенко неправильно процитировал гимн ОУН
13:54
В Раде назвали число украинок в рядах ВСУ
13:52
Грандиозный концерт "Океана Эльзы" на День Независимости: впечатляющие фото и видео Фото Видео
13:49
В Киеве пьяный экс-посол Украины в США на иномарке ехал против движения — СМИ Видео
13:47
Не дождался помощи Порошенко: в Одесской области сожгли виноградники французского винодела
13:27
Госдеп США жестко раскритиковал Евросоюз за помощь Ирану
12:59
"Я попался": Пятов рассказал, почему фотографировался вместе с боевиками "ДНР"
12:24
"Игра на курсе": экономисты назвали причину падения гривны
11:42
Солистка "ВИА Гры" вышла замуж: яркие фото со свадьбы Фото
11:40
В Китае при пожаре в отеле погибли 19 человек, опубликованы фото и видео с места трагедии Видео
11:11
Кравчук спрогнозировал будущее Донбасса
10:54
В Минфине назвали сумму заимствований Украины на внешнем рынке
10:45
Девушка дня Instagram: соблазнительная австралийская модель Элла Ван Сеттерс Фото
10:34
Экс-"прокурор" Крыма Поклонская подала жалобу в Конституционный Суд Украины - СМИ
10:29
Синоптики предупредили об ощутимом похолодании в Киеве
10:00
"Вражеские обстрелы и ответки". В разведке назвали потери боевиков на День независимости
09:52
"Обманывают и не уважают": украинский легионер рассказал, как в Польше относятся к заробитчанам
09:31
Концерт "Океану Ельзи" в Киеве: Святослав Вакарчук посвятил песню Сенцову, опубликовано видео Видео
09:04
"Грозы, град, шквалы". В Укргидрометцентре предупредили, каким областям ждать "погодного удара"
08:43
Мы состоялись как прекрасная страна мнение
08:14
"Пошловато". Ксения Собчак поделилась интимным фото
07:49
Жизненно важные кремлевские информаторы ЦРУ замолчали — западные СМИ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять