В Болгарии вылетел с трассы туристический автобус - много погибших, опубликованы фото

​На месте аварии работают медики и спасатели / sofiaglobe.com ​ / sofiaglobe.com

В субботу, 25 августа, возле болгарского города Своге произошла очередная тррагедия с пассажирским автобусом - туристический автобус вылетел с трассы и перевернулся, в результате масштабной аварии погибли минимум 15 человек.

Инцидент произошел в районе Искырского дефиле - автобус, следовавший из Софии, по неизвестной причине вылетел на встречную, столкнулся с автомобилем, слетел с очень извилистой трассы, перевернулся и как апофеоз - загорелся, сообщает sofiaglobe.com.

Скорые вывозят раненых пассажиров в ближайшие больницы / sofiaglobe.com

На месте погибли 13 человек, еще двое скончались в каретах "скорой помощи". Еще 27 пассажиров получили тяжелые травмы. По данным СМИ, всего в автобусе находилось 45 туристов.

Сейчас на месте работают спасатели и 15 машин скорой помощи, которые развозят Читайте такжеВ Финляндии пассажирский автобус рухнул с моста - четверо погиблипострадавших по больницам.

27 августа объявлен в Болгарии днем национального траура.

Ранее сообщалось, что в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а еще 51 — травмирован, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Украины. Узнать больше о ДТП можно здесь.