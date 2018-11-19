Россия катастрофически проиграла, аннексировав Крым — экс-советник Путина

19 ноября 2018, 05:18

РФ рано или поздно вернет Украине захваченный полуостров, полагает эксперт.

Экс-советник Владимира Путина полагает, что, захватив Крым, Россия катастрофически проиграла
Захватив Крым, Россия катастрофически проиграла, полагает экс-советник Владимира Путина / Reuters

Бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист, сотрудник американского Института Катона Андрей Илларионов считает, что страна катастрофически проиграла, аннексировав Крым.

Рано или поздно полуостров вместе с Севастополем будет возвращен Украине, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"Естественно, Россия проиграла (аннексировав Крым — Ред.). Путин полагает, что он выиграл, но Россия и российское общество катастрофически проиграли", — сказал собеседник.

По его словам, РФ когда-то вернет нашей стране и Крым, и Севастополь, и Донбасс. "Перед людьми, живущими там, встанет серьезный вопрос: что делать? Остаться ли на этих территориях? Или же вернуться туда, откуда они приехали? Или уехать в третье место?", — добавил аналитик.

Читайте такжеРоссия с помощью Крыма и Донбасса сделала Украину "калекой" — историк"Те россияне, кто захочет остаться жить в украинском государстве, останутся, кто не захочет — вернется в Россию, кто-то уедет в третьи страны. Тем не менее всем должно быть ясно, что и Крым, и Севастополь, и Донбасс вернутся в состав Украины", — подчеркнул Илларионов.

"Крым — это то место, на территории которого было немало разных государств с разным этническим составом. За тысячелетия этот состав несколько раз полностью менялся. В нынешнем Крыму не живет ни один киммериец, там не живут скифы, почти нет греков, не осталось генуэзцев, живших там в течение столетий", — заявил он.

"В нынешнем Крыму почти нет немцев и евреев, хотя там было немало немецких и еврейских колхозов. В населении нынешнего Крыма примерно 13% крымских татар, хотя в течение нескольких веков крымские татары составляли более 90% населения Крымского полуострова", — отметил экономист.

"Иными словами, этнический состав Крыма изменялся радикально. Во многом эти изменения предопределялись политическими условиями, существовавшими на полуострове при тех или иных режимах", — сказал экс-советник российского лидера.

Читайте такжеИз-за Крымского моста РФ попала в ловушку — экспертСобеседник подчеркнул, что, когда Крым и Севастополь вернутся в состав Украины, многие из ныне живущих там людей должны будут принять для себя решение — жить и работать в Украине, вернуться в Россию, или уехать в другую страну.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

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