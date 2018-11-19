Россия катастрофически проиграла, аннексировав Крым — экс-советник Путина

РФ рано или поздно вернет Украине захваченный полуостров, полагает эксперт.
Бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист, сотрудник американского Института Катона Андрей Илларионов считает, что страна катастрофически проиграла, аннексировав Крым.
Рано или поздно полуостров вместе с Севастополем будет возвращен Украине, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".
"Естественно, Россия проиграла (аннексировав Крым — Ред.). Путин полагает, что он выиграл, но Россия и российское общество катастрофически проиграли", — сказал собеседник.
По его словам, РФ когда-то вернет нашей стране и Крым, и Севастополь, и Донбасс. "Перед людьми, живущими там, встанет серьезный вопрос: что делать? Остаться ли на этих территориях? Или же вернуться туда, откуда они приехали? Или уехать в третье место?", — добавил аналитик.
Читайте такжеРоссия с помощью Крыма и Донбасса сделала Украину "калекой" — историк"Те россияне, кто захочет остаться жить в украинском государстве, останутся, кто не захочет — вернется в Россию, кто-то уедет в третьи страны. Тем не менее всем должно быть ясно, что и Крым, и Севастополь, и Донбасс вернутся в состав Украины", — подчеркнул Илларионов.
"Крым — это то место, на территории которого было немало разных государств с разным этническим составом. За тысячелетия этот состав несколько раз полностью менялся. В нынешнем Крыму не живет ни один киммериец, там не живут скифы, почти нет греков, не осталось генуэзцев, живших там в течение столетий", — заявил он.
"В нынешнем Крыму почти нет немцев и евреев, хотя там было немало немецких и еврейских колхозов. В населении нынешнего Крыма примерно 13% крымских татар, хотя в течение нескольких веков крымские татары составляли более 90% населения Крымского полуострова", — отметил экономист.
"Иными словами, этнический состав Крыма изменялся радикально. Во многом эти изменения предопределялись политическими условиями, существовавшими на полуострове при тех или иных режимах", — сказал экс-советник российского лидера.
Читайте такжеИз-за Крымского моста РФ попала в ловушку — экспертСобеседник подчеркнул, что, когда Крым и Севастополь вернутся в состав Украины, многие из ныне живущих там людей должны будут принять для себя решение — жить и работать в Украине, вернуться в Россию, или уехать в другую страну.
Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.