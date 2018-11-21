Финские националисты требуют заставить Россию вернуть "исконно финские территории"

Финляндия, до 1917 года бывшая провинция России, после войн 1939-1940 и 1941-1945 годов лишилась части территорий / iStock

Финская националистическая партия "Истинные финны" потребовала пересмотреть итоги Второй мировой войны, отобрав у России территории Финляндии, которые по заключению мира оказались в составе СССР.

"Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (включая Карелию), отданных России по окончании Второй мировой войны, чтобы вернуть границы 1939 года", - написал член правления партии Хенри Хаутамяки (Henri Hautamäki) у себя в Twitter.

Прилагается к сообщению и карта с территориями, которые "Истинные финны" желают вернуть.

Известно, что партия "Истинные финны" была основана в 1995 году и с тех пор отличилась оголтелым национализмом и популизмом, за что не раз критиковалась. Кроме того, ее члены придерживаются критического отношения к экономической политике Евросоюза. На данный момент партия практически не имеет политического влияния, занимая 17 из 200 мест в финском парламенте.

Напомним, ранее финская пивоварня Rock Paper Scissors изготовила ограниченную коллецию пива и кофе в честь саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа; на бутылках с пивом и кофейным пачках красуются лица лидеров США и РФ.