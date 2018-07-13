Финская компания выпустила коллекционное пиво в честь встречи Трампа и Путина

Кроме пива, под этой же торговой маркой выпущено и кофе.
Финская пивоварня Rock Paper Scissors изготовила ограниченную коллецию пива и кофе в честь саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа; на бутылках с пивом и кофейным пачках красуются лица лидеров США и РФ.
Пивоварня решительно против того, чтобы какие-то международные проблемы остались нерешенными в ходе этой встречи, говорится на сайте пивоваренной компании Rock Paper Scissors.
"Конечно мы не предлагаем это (пиво - ред.) - как главный способ решения вопросов, но если переговоры будут в опасности зайти в тупик, это гарантированный способ выйти из ситуации", - заявил главный инициатор производства и исполнительный директор компании Самуэль Хухтанен.
Всего компания выпустила 10 тысяч бутылок лагера и 160 пачек кофе.
Кстати, интересный факт - ни Трамп, ни Путин терпеть не могут пиво.
Читайте также - Встреча Трампа и Путина - это встреча двух пациентов из разных палат - Портников
Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.
Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.
Позднее США дали Украине обещание перед встречей Трампа и Путина. Киев рассчитывает на дипломатическую и финансовую поддержку со стороны США.
Как сообщалось о том, что Трамп рассказал, кем для него является является Путин, а также о том, что подготовил для него "маленький подарок".
Ранее — 20 июня 2017 года — в США состоялась встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа. СМИ писали, что мероприятие было проплачено представителями главы Украины, однако в Администрации президента такие сведения опровергли.