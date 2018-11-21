В 2019 году Британия разместит в Украине военных и боевой корабль

Лондон увеличит в первую очередь военно-морскую группу сил / Фото: Reuters

Великобритания планирует разместить в Украине войска и боевой корабль Королевского флота "для защиты свободы и демократии".

В первую очередь британские войска в Украине будут направлены против агрессии России, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, сообщает Европейская правда со ссылкой на издание The Daily Telegraph, в распоряжении которого есть выдержки из речи министра.

Британские военные, в частности, будут тренировать украинские спецподразделения и морских пехотинцев. Кроме того, в регионе будет размещен многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo с экипажем в составе 72 человек.

Уильямсон отметил, что пока Украина обороняется от российской агрессии, она всегда сможет рассчитывать на военную помощь и поддержку Лондона.

Ранее Великобритания потребовала от России прекратить агрессию против Украины и вывести с ее территории войска.