"Украина - это уже история успеха": британский журналист восхитился выдержкой украинцев

Эдвард Лукас восхищается Украиной и ее гражданами / Фото: Укринформ

В рамках Львовского форума по безопасности старший научный сотрудник СЕРА, писатель, журналист из Британии Эдвард Лукас заявил, что Украина уже является "историей успеха", потому что ей удалось справиться с вызовами, которые сбили бы с ног любую другую страну.

"Украина — это уже история успеха. Да, вы имеете проблемы до сих пор. Но вызовы, с которыми вы столкнулись, — они бы сбили с ног любую другую страну. Имею в виду финансово-экономический, конституционный, геополитический кризисы и кризис в сфере безопасности, с которыми всеми Украина столкнулась одновременно. Вам удалось с ними справиться — и это действительно поражает", - цитирует иностранного спикера Укринформ.

Лукас убежден, что украинцам не следует останавливаться на достигнутом, а ставить правительству страны сложные, критические вопросы по бюджету и особенно по оборонной отрасли. Журналист добавил, что для Украины такая активность населения является признаком демократической силы, а не слабости государства.

Напомним, журналист Андрей Цаплиенко гневно прокомментировал слова заместителя миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга, который заявил о российских военных на Донбассе.