Заграница поможет. Стало известно, сколько миллионов фунтов получат ВСУ от британцев

Фунты стерлингов / Reuters

Британское правительство истратит 11 млн фунтов стерлингов на защиту Украины от "иностранной агрессии".

Соответствующая информация содержится в отчете "Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности за 2018—2019 годы". Согласно содержащейся в документе информации, Великобритания намерена содействовать подготовке личного состава Вооруженных сил Украины в оборонительном ключе.

Воплощением проекта в жизнь будут заниматься МИД Британии, Департамент международного развития, Министерство обороны, Национальное криминальное агентство и Государственное управление Великобритании по налогам и таможенным сборам.При этом чиновники британского правительства прямо указывают, что Лондон активизировал поддержку украинских властей после начала Россией военного кризиса на Донбассе в 2014-м.

"Великобритания оказывает помощь Украине в защите от иностранной агрессии и сохранении её территориальной целостности, содействуя подготовке личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) в оборонительном ключе, не ведущем к эскалации конфликта, включая боевую подготовку пехоты и обучение в области тылового обеспечения и медицинской помощи", — говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Великобритания намерена усилить военное присутствие в Украине.