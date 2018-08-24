Украина и Великобритания хотят вместе делать оружие

Украина и Великобритания могут достигнуть невиданных успехов, разрабатывая и производя оружие совместно / Скриншот видео с youtube.com

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и заместитель председателя Палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании граф Хоу (Фредерик Ричард Пенн Керзон) на сегодняшней встрече в Киеве обсудили возможность совместного украино-британского производства оружия и военной техники в Украине; силами украинских предприятий с тесным участием британских оружейных компаний.

Читайте также"Шасси и фанерный муляж". Сотрудник "Южмаша" высмеял "перемогу" о новейшем украинском оружии"Мы считаем, что украинско-британское военно-техническое сотрудничество, особенно в области производства высокотехнологичного оружия, имеет значительный потенциал", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе в ходе встречи, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

Напомним, украинский государственный концерн "Укроборонпром" утратил десять позиций в рейтинге мировых производителей оружия, опустившись на 72-е место.