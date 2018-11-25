В Уганде затонула яхта с принцем и звездами шоу-бизнеса: 13 погибших, 39 пропавших без вести

Спасатели уже достали из воды 13 тел / Фото: The Daily Mirror

В Уганде на озере Виктория, которое является крупнейшим в Африке, потерпела крушение яхта с 120 пассажирами.

Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на местную полицию, в результате аварии 13 человек погибло, 39 считается пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается и уже известно, что удалось спасти 70 пассажиров прогулочной яхты.

Во время аварии на судне находился принц Уганды Дауди Васайя, родной брат правящего монарха этой страны, а также звезды местного шоу-бизнеса. Африканскому принцу удалось спастись, его жизнь вне опасности.

Местные жители рассказывают, что "золотая молодежь" Уганды плыла на пляжную вечеринку на остров Укервей, возле берегов которого и произошла авария. Отмечается, что судно перевернулось буквально в нескольких десятках метров от берега.

My prayers goes to the people who were on #LakeVictoria where a Boat capsized. pic.twitter.com/lZKITsAkDU — JEANBANKS (@BJeanbanks) 24 ноября 2018 г.

Напомним, украинский певец Иван Дорн выпустил новый клип на песню "Afrika" в поддержку детей из Уганды, которые живут без крыши над головой.