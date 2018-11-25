В Уганде затонула яхта с принцем и звездами шоу-бизнеса: 13 погибших, 39 пропавших без вести

Местные спасатели проводят поисково-спасательную операцию.
В Уганде на озере Виктория, которое является крупнейшим в Африке, потерпела крушение яхта с 120 пассажирами.
Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на местную полицию, в результате аварии 13 человек погибло, 39 считается пропавшими без вести.
Поисково-спасательная операция продолжается и уже известно, что удалось спасти 70 пассажиров прогулочной яхты.
Во время аварии на судне находился принц Уганды Дауди Васайя, родной брат правящего монарха этой страны, а также звезды местного шоу-бизнеса. Африканскому принцу удалось спастись, его жизнь вне опасности.
Местные жители рассказывают, что "золотая молодежь" Уганды плыла на пляжную вечеринку на остров Укервей, возле берегов которого и произошла авария. Отмечается, что судно перевернулось буквально в нескольких десятках метров от берега.
My prayers goes to the people who were on #LakeVictoria where a Boat capsized. pic.twitter.com/lZKITsAkDU— JEANBANKS (@BJeanbanks) 24 ноября 2018 г.
Напомним, украинский певец Иван Дорн выпустил новый клип на песню "Afrika" в поддержку детей из Уганды, которые живут без крыши над головой.