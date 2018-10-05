Армия Уганды запустила собственный бренд презервативов

Какая армия - такой и бренд / InfoResist

Во многих армиях стран мира имеется какой-нибудь связанный с ними известный бренд (в США - "Хаммер", в РФ - "Командирские" часы и т.д.), однако армия африканской Уганды всех переплюнула - она запустила свой собственный бренд презервативов под названием "Улинзи" (с суахили - "защита") для защиты от повального СПИДа в армии.

Презервативы производятся в камуфляжной упаковке. Совместный проект Минздрава и Минобороны страны направлен на предотвращение "принесения" солдатами вируса СПИДА домой из командировок, сообщает Украинская служба ВВС.

Для армии Уганды это действительно проблема - она одна из самых высоких по инфицированности ВИЧ по всей Африке, если вообще не в мире.

Ранее сообщалдось, что ученые изобрели простой тест для диагностики рака и СПИДа.