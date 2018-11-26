Экс-депутат Госдумы объяснил, зачем Путин заварил войну между спецслужбами

В России Владимир Путин заварил войну между спецслужбами ради укрепления своей власти, полагает экс-депутат Госдумы / Reuters

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил, что в Российской Федерации президент Владимир Путин ради укрепления своей власти спровоцировал войну между Главным управлением Генштаба вооруженных сил РФ (ранее называлось Главное разведуправление) и Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Глава России, начав войну в 2014 году (против Украины — Ред.), "очень сильно повернул руль в сторону силовиков и спровоцировал между ними ожесточенную конкуренцию", рассказал политик Обозревателю.

"То, что сейчас происходит в российских спецслужбах, вызывает серьезные опасения — неважно, вы сторонник или противник РФ. Например, по Скрипалям (отравленные в Британии бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — Ред.) совершенно явно были утечки со стороны ФСБ относительно личностей агентов ГРУ (Анатолий Чепига и Александр Мишкин (Руслан Боширов и Александр Петров — Ред.)", — отметил собеседник.

По его словам, без поддержки со стороны ФСБ вряд ли смогли быть получены копии паспортов ГРУшников. "Откуда они взялись? Это точно база данных, которая управляется ФСБ", — полагает он.

"Недавно была история, когда стало известно, что спецслужбы друг друга заложили перед американцами по делу о взломе серверов Демократической партии США. Группировки хакеров Fancy Bear и Cosy Bear — одна работает на ГРУ, другая на ФСБ. Они друг на друга настучали, через Лаборатрию Касперского довели информацию до американцев", — добавил политик.

Читайте такжеГенерал-разведчик объяснил, почему режим Путина мог убрать главу ГРУ"В итоге генерала ФСБ, который руководил управлением кибербезопасности, демонстративно арестовали на общем собрании руководства ФСБ", — заявил Пономарев.

"Конкуренция (между спецслужбами — Ред.) всегда была, но после 2014 года вышла за любые рамки, между ними идет внутренняя война", — сказал экс-депутат.

"Путин считает, что это хорошо, когда люди друг с другом дерутся, потому что это не дает возможности какой-то стороне получить контрольный пакет и начать управлять самим президентом. Но маятник начинает шататься все больше, и система может пойти вразнос", — предупредил собеседник.

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