Известный российский пропагандист подтвердил наличие британского гражданства

Российский пропагандист оказался гражданином Британии / Фото: Facebook/Сергей Брилев

Известный в России журналист и пропагандист Сергей Брилев наличие у него британского подданства и заявил, что никогда не скрывал факт двойного гражданства.

"Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС", - написал он в Facebook.

Брилев добавил, что покупка дорогой недвижимости в Британии соответствует его доходам, о чем уведомлены соответствующие налоговые органы России.

"Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам", - отметил пропагандист.

По словам Брилева, проводить расследование его жизни нет смысла, поскольку они с супругой Ириной никогда ничего не скрывают. Он также назвал безосновательными обвинения в его адрес в распространении в России пропаганды Кремля. Ведущий заявил, что о Петрове и Боширове, например, он у Путина спросил первым во время модерации пленарного заседания Восточного экономического форума.

Напомним, в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном на Youtube-канале оппозиционера Алексея Навального, были предоставлены доказательства того, что Брилев находится в списках избирателей одного из районов Лондона.