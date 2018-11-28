Никита Михалков рассказал, как познакомился с Путиным

Никита Михалков сказал, что познакомился с Владимиром Путиным в Администрации президента России / Скриншот видео с youtube.com

Российский режиссер Никита Михалков сообщил, что познакомился с нынешним президентом РФ Владимиром Путины, когда тот не был главой государства и работал в Администрации президента (в марте 1997 года стал заместителем руководителя АП).

Российский лидер — "верный друг", рассказал Михалков в интервью блогеру Юрию Дудю.

По словам режиссера, он познакомился с Путиным во время визита в АП.

"Меня пригласили со странным вопросом — а действительно ли я собираюсь баллотироваться в президенты… Я сказал, что нет, не собираюсь. Так мы и познакомились", — заявил собеседник.

Режиссер добавил, что у президента есть друзья, которые с ним дружат намного больше лет, чем он. "Практически есть кое-кто, кто дружит с ним с детства, и эта дружба продолжается… значит дружба зависит не от того, кем ты являешься, а насколько ты, так сказать, любишь того, с кем ты дружишь…", — подчеркнул Михалков.

"Он верный друг… Мы встречаемся по каким-то поводам, которые возникают, но они не носят регулярного характера…", — сказал режиссер.

Ранее сообщалось, что Никиту Михалкова срочно госпитализировали в Москве и прооперировали. СМИ писали, что режиссер попал в больницу из-за травмы "спортивного свойства".