Михалкова прооперировали / УНИАН

Режиссера Никиту Михалкова срочно госпитализировали в Москве.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на актера, драматурга Александра Адабашьяна, Михалкова уже даже прооперировали. Причиной операции стала травма "спортивного свойства".

"Ничего трагического не предвидится", — уверяет Адабашьян.

При этом он не уточнил, в каком состоянии Михалков находится сейчас.

Напомним, Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни, он двое суток пролежал в коме, его жизнедеятельность поддерживали аппараты – он был подключен к искусственной вентиляции легких. Из комы исполнитель так и не вышел.

Ранее стало известно, что с Иосифом Кобзоном прощались дважды: СМИ узнали, как прошло тайное прощание с мэтром в стиле "Крестного отца". Тайную церемонию прощания посетили "мрачные люди с охраной".

Как сообщалось, в 2004 году у него было обнаружено онкологическое заболевание, ему сделали первую операцию. Кобзон оставил своим детям (сыну и дочери) и внукам (у артиста их 10) наследство стоимостью почти миллиард рублей.

Певец при жизни выступал против Майдана в Украине и активно поддерживал боевиков "ДНР" и "ЛНР". Певец утверждал, что полуостров является "исконно русской территорией".