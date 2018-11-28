В России появилась молодежная организация "Мы верим в Холокост"

28 ноября 2018, 19:08

Она возникла после того, как России завели дело на "отрицателя холокоста".

В Пермском крае открылась региональная общественная молодёжная организация "Мы верим в Холокост".

Инициатива получила поддержку городских и краевых властей и регионального отделения партии "Единая Россия".

Создавшая организацию граждански активная молодёжь заявляет, что НКО для начала будет официально зарегистрирована в Управлении министерства юстиции по Пермскому краю, и уже сейчас ставится вопрос о создании движения "Мы верим в Холокост" во всероссийском масштабе.

"Я думаю, наше движение - надежный кадровый резерв для органов власти и партии "Единая Россия", - говорит на видео председатель движения.

"Нам что, трудно поверить в 6 млн погибших евреев? Я не понимаю. Во все времена люди во что-то верили. Все поколения должны во что-то верить. Наше поколение должно верить в 6 млн евреев", - отмечает на видео один из членов организации.

"Конечно, я верю, что их было ровно 6 млн. Вы же знаете этих евреев, это самый умный на земле народ. Разве они могут ошибаться в подсчетах?", - удивляется еще один представитель "Мы верим в Холокост".

Верховный Суд назначил рассмотрение первого в России дела "отрицателя холокоста" Романа Юшкова.

В других заявлениях молодые люди отмечают, что решили верить в Холокост после того, как стало известно, что 29 ноября Верховный Суд РФ рассмотрит первое в России дело о сомнениях в 6 миллионах еврейских жертв Второй мировой войны.

Подсудимый, общественный деятель и публицист Роман Юшков, в минувшем сентябре был оправдан коллегией присяжных Пермского краевого суда. Однако, прокуратура Пермского края обжаловала этот приговор в Верховный Суд и потребовала отменить вердикт присяжных. 

Читайте такжеПутин снова дал россиянам граблями по башкеЧлен Союза журналистов России Роман Юшков был привлечён к уголовной ответственности за репост в соцсетях статьи мурманского писателя Антона Благина, в которой ставилось под сомнение число еврейских жертв нацистского концентрационного лагеря Освенцим, а также число "6 миллионов" как общее количество еврейских потерь в войне. За этот репост и одобрительные комментарии к нему в отношении Юшкова были заведены уголовные дела за "реабилитация нацизма" (ч.1 ст. 354.1 УК РФ) и "унижение человеческого достоинства группы лиц по национальному признаку" (ч.1 ст. 282).

Также на Юшкова завели дело за пост под названием "Хватит кормить чужаков", где публицист, анализируя статистическую таблицу подушевого производства и потребления в разных частях СССР, раскритиковал советскую практику систематического непропорционального перераспределения ресурсов из русских регионов в нерусские. За это в отношении него было возбуждено ещё одно уголовное дело по 282-й статье.

За пост о распределении судья Пермского краевого суда Ахматов назначил Юшкову за два года лишения свободы условно. Дело об отрицании Холокоста рассматривает судья Эрдыниев.

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Россия Холокост
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