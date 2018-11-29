"Возьмем Мариуполь": украинского политолога осадили на росТВ

Но росТВ традиционно обсуждают Украину / Фото: скриншот из видео

На российском телевидении заявили, что блокада Донецка и Мариуполя способна нанести украинской экономике невосполнимую потерю.

"Здесь есть большой риск для Украины. Если будет перекрыт Керченский пролив, то будет нанесен колоссальный удар по двум портам – Мариуполю и Бердянску. Я поясню ситуацию. Возьмём Мариуполь: 3 крупнейших завода, два из которых – металлургические, один – машиностроительный – это львиная доля экспорта Украины", - в эфире ток-шоу "60 минут" заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Украинский политолог Вадим Трюхан попробовал возразить спикеру, на что услышал грозное: "Заткнись!"

"До войны Донецкая область давала 25% экспорта страны", - продолжил Копатько.

Социолог заявил, что остановка работы украинских портов Мариуполя и Бердянска приведет к серьезным потерям для Украины.

"Если встанет Мариуполь, хотя я и слышал от экспертов, что можно по суше что-то гнать в Одессу и Ильичевск, так вот, если станет полумиллионный Мариуполь, то будет очень серьезная проблема, потому как это львиная доля нынешней украинской экономики, и это риск для Рината Ахметова. Второе – это риск для Украины в плане экспорта зерна, помимо того, что это идут Одесские порты, Бердянск тоже имеет отношение", - заявил Копатько.

Напомним, скандально известная блогер и адвокат из Харькова Татьяна Монтян, которая активно поддерживает российских оккупантов, в эфире росТВ публично призывала к расправам над проукраинскими активистами.