"Вешать на столбах!": скандальная Монтян на росТВ призвала к расправам над украинцами

21 ноября 2018, 16:38

Монтян заявила, что надо казнить всех участников и сторонников Революции Достоинства.

Татьяна Монтян
Татьяна Монтян / Главред

Скандально известная блогер и адвокат из Харькова Татьяна Монтян, которая активно поддерживает российских оккупантов, выступила с призывали публичных расправ над проукраинскими активистами.

Такое заявление она озвучила во время выступления в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Монтян заявила, что надо казнить всех участников и сторонников Революции Достоинства. Пособница оккупантов попыталась убедить присутствующих в том, что в Украине якобы есть масса семей, в которых произошел раскол из-за разных политических взглядов.

"У нас есть масса случаев, когда родные братья оказываются по разные стороны баррикад. Вот журналисты, например, Богдан и Алексей Кутеповы. Богдан — полностью свихнувшийся майдаун. Алексей - антимайдановец. Они такое друг на друга пишут! Они в таких отношениях!" - заявила Монтян.

В ответ на это польский политолог Якуб Корейба спросил у Монтян, считает ли она, что ее оскорбительная лексика способствует развитию российско-украинской дружбы и братских отношений.

"А как же! А как же! Я считаю, что майдаунов нужно повесить на столбах как государственных преступников!" - немедленно среагировала Монтян.

Ранее пособница террористов "ДНР" Анастасия Бабир, известная под позывным "Сова", выпустила видеообращение с призывом к наемникам из РФ, которые воюют на территории Донбасса, уезжать из оккупированных украинских земель.

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видео пропаганда Монтян Россия-1
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