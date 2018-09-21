Пособница "ДНР" призвала террористов-наемников бежать с Донбасса

Бабир заявила, что "погибло уже и так достаточно много" / скриншот

Пособница террористов "ДНР" Анастасия Бабир, известная под позывным "Сова", выпустила видеообращение с призывом к наемникам из РФ, которые воюют на территории Донбасса, уезжать из оккупированных украинских земель.

"Найдите в себе силы и уезжайте…. У вас еще есть возможность наладить свою жизнь на родине. Здесь, посмотрите вокруг, никто не оценит ваши поступки, не оценит того, зачем вы здесь сейчас. Как максимум, может случиться, что будут еще смерти, и они будут наверняка. Уже погибло и так достаточно много россиян, приехавших сюда с горящим сердцем", – заявила террористка.

При этом пособница террористов поплакалась, что-де воевать уже не за что.

Анастасия "Сова" Бабир занесена в базу "Миротворца", в Украине считается военной преступницей.

"Комендант "добровольческого приграничного лагеря", организовывала переход наемниками Государственной границы Украины. Военный корреспондент бандформирования "республиканская гвардия ДНР". Автор программы "На той стороне". Член жюри республиканского конкурса "Краса Донбасса 2015", - пишет про нее "Миротворец".

Ранее пророссийского главаря боевиков непризнанной "ДНР" Александра Ходаковского не допустили к участию в "выборах" нового так называемого "главы республики". Российские пограничники "завернули" того на границе.