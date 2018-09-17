На Донбассе боевики применяют новейшее оружие Росгвардии: опубликовано видео

Из России на Донбасс прибыло новейшее вооружение / Фото: скриншот из видео

На оккупированные территории Донбасса прибыло новейшее вооружение, которое привезли кадровые военные Росгвардии.

Как говорится в сюжете ТСН, наемники привезли бесшумные лазерные винтовки и противопехотные осколочные мины, а теперь устраивают стрельбища.

"Работала тяжелая артиллерия 152-го калибра", - рассказывает журналистам боец ВСУ.

Военнослужащие рассказывают, что давно опустошенные войной поля изрыты свежими воронками, размер которых порой достигает величины человеческого роста. По словам солдат ООС, Росгвардейцы, которые появились на позициях возле оккупированных Ужевки, Пикузов и Саханки, бьют из дальнобойных гаубиц прямо среди бела дня, используя как прикрытие Саханские ветряки. Однако наблюдать за боевиками сейчас опасно, поскольку новейшие российские винтовки способны ослепить противника.

"Это – лазерная винтовка, идет с прикладом, с оптикой, только как оружие. Лазерным лучом она работает", — говорит морпех с позывным Факел.

Бойцы ВСУ сознаются, что в ответ не стреляют, придерживаются условий мирных договоренностей.

"Стараемся сдерживаться до тех пор, пока это не переходит какую-то черту — когда уже явная угроза жизни. Или же слишком прицельно это делают, когда они видят ориентиры и слишком нагло", — говорит морпех с позывным Нестор.

Напомним, в России близ города Колпино, расположенного неподалеку от Санкт-Петербурга, было обнаружено массовое захоронение военнослужащих.