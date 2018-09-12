Стрельба по всей стране: откуда оружие и почему стреляют

Украинцы запасаются оружием - доверие к полиции ниже низкого

За вчерашний день, 11 сентября, правоохранители зафиксировали сразу несколько довольно резонансных случаев стрельбы по людям.

Украинцы стали без особых размышлений пользоваться оружием - стреляют в друзей, знакомых, любимых, родственников, и совершенно "левых" людей, стреляют по поводу и без, по пьяному делу, и в трезвом виде, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты собрали ряд самых вопиющих случаев стрельбы за последнее время:

Чернигов . Мужчина и его знакомая культурно отдыхали у него дома. Когда парень захотел большего, и получил отказ - в ответ девушка получила выстрел из обреза; к счастью, она осталась жива и сумела сбежать через окно, когда ее "кавалер" отвлекся на выпивку. "Успокоить" стрелка смогли только прибывшие по вызову хорошо вооруженные полицейские.

. Мужчина и его знакомая культурно отдыхали у него дома. Когда парень захотел большего, и получил отказ - в ответ девушка получила выстрел из обреза; к счастью, она осталась жива и сумела сбежать через окно, когда ее "кавалер" отвлекся на выпивку. "Успокоить" стрелка смогли только прибывшие по вызову хорошо вооруженные полицейские. Закарпатье . Мужчина из незарегистрированного ружья обстреливает электриков, которые приехали отключать его дом за неуплату. Прибывшая полиция более 15 часов уговаривала его одуматься, бросить оружие и сдаться.

. Мужчина из незарегистрированного ружья обстреливает электриков, которые приехали отключать его дом за неуплату. Прибывшая полиция более 15 часов уговаривала его одуматься, бросить оружие и сдаться. В Киеве посреди белого дня пенсионерка обстреляла студентку, которая, согласно официальной версии, просто присела на лавочку у ее дома - поговорить со знакомым. Сама бабуля-снайпер заявила, что эта парочка помешала ее отдыху. К счастью, стреляла из пневматики, хотя дома у нее нашли и помповое ружье.

посреди белого дня пенсионерка обстреляла студентку, которая, согласно официальной версии, просто присела на лавочку у ее дома - поговорить со знакомым. Сама бабуля-снайпер заявила, что эта парочка помешала ее отдыху. К счастью, стреляла из пневматики, хотя дома у нее нашли и помповое ружье. В Николаевемужчина из самодельного самопала расстрелял детей на детской площадке - многие из них получили ранения.

"Война приводит к тому, что в обществе увеличиваются радикальные настроения. Увеличивается количество насильственных преступлений - это как побочный эффект. И вторая причина это то, что, к сожалению, общество становится лояльным и терпимым к смертям", - говорит юрист Анна Маляр.

Маляр вспоминает, что еще несколько лет назад любое сообщение о стрельбе в Украине тут же становилось топ-новостью и вызывало широкий общественный резонанс; а сейчас все уже привыкли. Проблема и в том, отмечает юрист, что у населения на руках масса неучтенного и нелегального оружия - кто-то привез его с собой из зоны АТО/ООС, кто-то купил из-под полы, кто-то добыл иными путями. Всего в стране предполагают наличие более миллиона таких "стволов" - и если отбросить совсем уж малых-старых и немощных, то получится, что вооружен каждый десятый украинец.

Председатель наблюдательного совета "Украинской ассоциации владельцев оружия" Георгий Учайкин объяснил, что такая ситуация вызвана тем, что правоохранительные органы утратили доверие населения. Люди, словно на диком Западе, верят только в свое оружие и пытаются самостоятельно решать свои проблемы.

"Контроль над оборотом оружия потерян окончательно. Общество не доверяет правоохранительным органам. Общество рассчитывает исключительно на себя, с этим связано такое количество оружия".

Читайте такжеСтрельба по детям в Николаеве: родители внезапно отказались от претензий к нападавшемуНа легальном рынке оружия в последние годы сформировалась очень интересная картина. Предпочтения украинцев в последние годы кардинально изменились - главные места на витринах "оружеек" занимают уже не охотничьи ружья с резными дорогими прикладами - сейчас украинцам не до развлечений, а в основном недорогие помповые ружья, пневматика, "флоберы".

"Покупать стали меньше оружия охотничьего, больше стали покупать для самообороны, помповые ружья, более дешевый сегмент лучше стал продаваться", - говорит директор магазина оружия Вадим Конончук.

Вадим Конончук, собственно как и Георгий Учайкин хотели бы, чтобы в Украине наконец приняли закон об оружии. Более того, они за разрешение свободно продавать нарезное короткоствольное, проще говоря пистолеты. У бандитов и так есть оружие и они чувствуют себя очень свободно. А вот когда стволы будут у многих, шансы якобы сравняются.

А вот надеяться, что завтра закончится война и все украинцы сразу станут пацифистами, не стоит, убеждают эксперты.