Стрельба по всей стране: откуда оружие и почему стреляют

12 сентября 2018, 22:32

Украинцы разуверились в правоохранительных органах и надеются только на себя, говорят эксперты.

Украинцы запасаются оружием - доверие к полиции ниже низкого
Украинцы запасаются оружием - доверие к полиции ниже низкого

За вчерашний день, 11 сентября, правоохранители зафиксировали сразу несколько довольно резонансных случаев стрельбы по людям.

Украинцы стали без особых размышлений пользоваться оружием - стреляют в друзей, знакомых, любимых, родственников, и совершенно "левых" людей, стреляют по поводу и без, по пьяному делу, и в трезвом виде, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты собрали ряд самых вопиющих случаев стрельбы за последнее время:

  • Чернигов. Мужчина и его знакомая культурно отдыхали у него дома. Когда парень захотел большего, и получил отказ - в ответ девушка получила выстрел из обреза; к счастью, она осталась жива и сумела сбежать через окно, когда ее "кавалер" отвлекся на выпивку. "Успокоить" стрелка смогли только прибывшие по вызову хорошо вооруженные полицейские.
  • Закарпатье. Мужчина из незарегистрированного ружья обстреливает электриков, которые приехали отключать его дом за неуплату. Прибывшая полиция более 15 часов уговаривала его одуматься, бросить оружие и сдаться.
  • В Киевепосреди белого дня пенсионерка обстреляла студентку, которая, согласно официальной версии, просто присела на лавочку у ее дома - поговорить со знакомым. Сама бабуля-снайпер заявила, что эта парочка помешала ее отдыху. К счастью, стреляла из пневматики, хотя дома у нее нашли и помповое ружье.
  • В Николаевемужчина из самодельного самопала расстрелял детей на детской площадке - многие из них получили ранения.

"Война приводит к тому, что в обществе увеличиваются радикальные настроения. Увеличивается количество насильственных преступлений - это как побочный эффект. И вторая причина это то, что, к сожалению, общество становится лояльным и терпимым к смертям", - говорит юрист Анна Маляр.

Маляр вспоминает, что еще несколько лет назад любое сообщение о стрельбе в Украине тут же становилось топ-новостью и вызывало широкий общественный резонанс; а сейчас все уже привыкли. Проблема и в том, отмечает юрист, что у населения на руках масса неучтенного и нелегального оружия - кто-то привез его с собой из зоны АТО/ООС, кто-то купил из-под полы, кто-то добыл иными путями. Всего в стране предполагают наличие более миллиона таких "стволов" - и если отбросить совсем уж малых-старых и немощных, то получится, что вооружен каждый десятый украинец.

Председатель наблюдательного совета "Украинской ассоциации владельцев оружия" Георгий Учайкин объяснил, что такая ситуация вызвана тем, что правоохранительные органы утратили доверие населения. Люди, словно на диком Западе, верят только в свое оружие и пытаются самостоятельно решать свои проблемы.

"Контроль над оборотом оружия потерян окончательно. Общество не доверяет правоохранительным органам. Общество рассчитывает исключительно на себя, с этим связано такое количество оружия".

Читайте такжеСтрельба по детям в Николаеве: родители внезапно отказались от претензий к нападавшемуНа легальном рынке оружия в последние годы сформировалась очень интересная картина. Предпочтения украинцев в последние годы кардинально изменились - главные места на витринах "оружеек" занимают уже не охотничьи ружья с резными дорогими прикладами - сейчас украинцам не до развлечений, а в основном недорогие помповые ружья, пневматика, "флоберы".

"Покупать стали меньше оружия охотничьего, больше стали покупать для самообороны, помповые ружья, более дешевый сегмент лучше стал продаваться", - говорит директор магазина оружия Вадим Конончук.

Вадим Конончук, собственно как и Георгий Учайкин хотели бы, чтобы в Украине наконец приняли закон об оружии. Более того, они за разрешение свободно продавать нарезное короткоствольное, проще говоря пистолеты. У бандитов и так есть оружие и они чувствуют себя очень свободно. А вот когда стволы будут у многих, шансы якобы сравняются.

А вот надеяться, что завтра закончится война и все украинцы сразу станут пацифистами, не стоит, убеждают эксперты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина оружие стрельба стрельба в Киеве оборонительное оружие огнестрельное оружие стволы
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:59
"Заказчик" убийства Бабченко выложил видео со своей "версией событий"
22:51
Короткое платье, глубокое декольте. Надя Дорофеева поделилась снимком для глянца Видео
22:32
Стрельба по всей стране: откуда оружие и почему стреляют Видео
22:27
Новые смарт-часы Apple: названы характеристики и дата старта продаж Фото
22:00
Подруга Криштиану Роналду "засветила" попу и бедра в откровенных купальниках: фото Фото
21:59
В Китае внедорожник таранил толпу - есть многочисленные жертвы Видео
21:15
Новые Iphone 2018: цена, дата выхода и характеристики новинок Apple Фото
20:59
Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы
20:40
Ученые нашли простой способ отсрочить старость
20:34
Сенцова номинировали на премию Сахарова
20:11
Убийство Захарченко: в "ДНР" объявили в розыск еще одного мужчину, опубликовано фото
20:00
Презентация Apple 2018: смотреть онлайн видео трансляцию на русском
19:56
Европарламент ввел санкции против Венгрии
19:46
"Опять старуха в труселях": Ани Лорак покрасовалась в блестящем наряде Видео
19:43
Любительница прозразных кофт и откровенных купальников. В Сети "залили" фото новой представительницы боевиков "ДНР" в Минске Фото
19:25
Украина не будет поставлять воду в Крым даже после экологической катастрофы - Климкин Видео
19:23
Зависла над бездной. В Запорожье маршрутка угодила в асфальтовую дыру на мосту: опубликованы фото Фото
18:58
В Индии педагог умерла в прямом телеэфире после обсуждений смерти на работе Видео
18:55
Глава Минэнергетики Насалик подтвердил повышение цен на газ для населения
18:31
Российский телеведущий объяснил, почему обматерил и выгнал из студии украинского эксперта
18:26
БПЦ готова на скандал с Константинополем из-за решений по Украине
18:15
Олег Винник показал своих настоящих друзей, опубликовано фото
18:13
Экс-"Мисс Вселенная" едва прикрыла интимные места в новой "горячей" фотосессии Фото
18:06
Положив на "Миротворец". Ксения Собчак приедет в Киев и выступит с Вакарчуком
17:55
У Терезы Мэй обвинили Путина во лжи Видео
17:54
На Днепропетровщине девочка повесилась на ручке двери
17:29
Группе "Скай" вернули инструменты, украденные в Одессе Видео
17:13
"Ты будешь как килька в томате, как селедка под шубой". Российский пловец ответил "наехавшему" на Навального путинскому генералу Видео
17:02
"Мама запрещает нам с тобой видеться!": дети Мухарского не открыли ему дверь
17:02
Гусев решил "убить" в себе игрока Видео
16:57
В Госдуму РФ внесли законопроект о введении дуэльного кодекса в России
16:38
Российский социолог назвал преемника Путина
16:34
"Все вокруг решили, что это конец": Johnyboy рассказал Дудю о жизни после поражения Оксиморону Видео
16:24
"За марихуану и закуску". В США Илона Маска зазывают сняться в порно
16:15
Кличко рассказал подробности об открытии первого магазина IKEA в Киеве
16:13
"Простые люди": родственница Скрипалей рассказала о возможных отравителях Видео
16:00
"Отравитель" Скрипаля взял под козырек просьбу Путина и пообещал все рассказать Видео
15:57
Оккупанты в Крыму подняли по тревоге военные самолеты
15:54
Климкин собрался проводить в МИДе гендерный аудит
15:29
"Тупо грабили под руководством Суркова". Гиркин раскрыл цель России по Донбассу Видео
15:07
"Путин не вечный, как и Сталин, и Гитлер, и Ленин": В УПЦ (КП) жестко ответили на "страшилки" о расколе украинской церкви
15:00
Reuters узнало базовую цену нового iPhone Видео
14:58
Порошенко обрадовался продаже крупного украинского агрохолдинга Саудовской Аравии
14:35
Отравителей Скрипалей из ГРУ позвали работать на российское телевидение
14:30
Брать или не брать: может ли Украина отказаться от кредита МВФ мнение
14:19
"Черный лебедь прям": беременная Тодоренко засветилась в экстравагантном наряде в Москве
14:12
Сущенко может вернуться в Украину, он готов написать прошение о помиловании Видео
14:05
В России Верховный суд не изменил строгий приговор Сущенко, Украина недовольна Видео
14:00
"Прибила бы. К*рва": Ницой нещадно обругала главу Минобразования из-за скандала с учебниками по русскому языку Фото
13:50
Волкер спрогнозировал действия России по Донбассу Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять