"Лежат отходы кремлевско-имперских войн". Под Петербургом нашли громадное кладбище ихтамнетов: опубликованы фото, видео

Иллюстративное фото / YouTube

Близ города Колпино, расположенного неподалеку от Санкт-Петербурга (Россия), было обнаружено массовое захоронение военнослужащих.

Новосозданное кладбище сфотографировал спутник картографического сервиса Google Maps на странице USSRComeBack в сервисе микроблогов Twitter.

"Ни на одном кладбище России нет такого что-бы вдруг возникло 1600 свежих, одинаковых могил, да еще все похороны проводились экскаватором. Это несомненно везут тех бомжей, алкашей и стариков, что разносили "Русский Мир" по Сирии и Украине с оружием в руках!", −были подписаны снимки.

Как считают люди, ведущие страницу USSRComeBack, на этом новосозданном кладбище "лежат отходы имперских войн, ведущихся Кремлем".

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне хоронят погибших на Донбассе солдат как хирургические отходы.