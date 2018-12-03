Российский оппозиционер назвал версии захвата РФ украинских судов

Есть три возможных версии захвата Россией украинских судов на море, полагает оппозиционер / maritime-zone.com

Российский оппозиционер Леонид Гозман сообщил, что есть три возможных версии захвата РФ украинских судов вместе с экипажами в Керченском проливе.

Не исключено, что агрессию России инициировал какой-нибудь генерал, решивший, что она отвечает желаниям высшего руководства, рассказал политик в интервью Обозревателю.

"В таком случае, это могло быть сделано просто для того, чтобы сделать приятное высокому начальству, а то, что получилась полная дурость и проигрыш, тут уже ничего не поделаешь", — отметил собеседник.

По его словам, также захват судов мог быть проверкой на прочность того же президента США Дональда Трампа, "съест он или нет". "Представьте себе, чтобы встреча американского и российского президента (Владимира Путина — Ред.) состоялась в Буэнос-Айресе, как ни в чем не бывало, что бы это означало для Путина? Это бы означало карт-бланш на продолжение любых действий, которые он проводит", — добавил оппозиционер.

Читайте такжеРФ выдвинула официальные обвинения захваченным в Керченском проливе украинским морякам"И есть совсем неприятный вариант для мира и для нас, это то, что в Кремле просто находятся в истерике, в состоянии паники, и не очень понимают, что они делают. В таком случае, они просто не отдают себе отчет в последствиях, которые повлекут за собой эти действия", — полагает Гозман.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Президент подписал указ о вводе в стране военного положения. Позже Рада одобрила введение в Украине военного положения.

До агрессии РФ на море сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Буэнос-Айресе во время саммита лидеров стран-членов "Большой двадцатки" (G20). Позже президент США отменил встречу с российским коллегой из-за агрессии в Керченском проливе.