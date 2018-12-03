Российский оппозиционер назвал версии захвата РФ украинских судов

3 декабря 2018, 10:34

Возможно, в Кремле просто находятся в истерике и не очень понимают, что делают, отметил политик.

Оппозиционер полагает, что есть три возможных версии захвата Россией украинских судов на море
Есть три возможных версии захвата Россией украинских судов на море, полагает оппозиционер / maritime-zone.com

Российский оппозиционер Леонид Гозман сообщил, что есть три возможных версии захвата РФ украинских судов вместе с экипажами в Керченском проливе.

Не исключено, что агрессию России инициировал какой-нибудь генерал, решивший, что она отвечает желаниям высшего руководства, рассказал политик в интервью Обозревателю.

"В таком случае, это могло быть сделано просто для того, чтобы сделать приятное высокому начальству, а то, что получилась полная дурость и проигрыш, тут уже ничего не поделаешь", — отметил собеседник.

По его словам, также захват судов мог быть проверкой на прочность того же президента США Дональда Трампа, "съест он или нет". "Представьте себе, чтобы встреча американского и российского президента (Владимира Путина — Ред.) состоялась в Буэнос-Айресе, как ни в чем не бывало, что бы это означало для Путина? Это бы означало карт-бланш на продолжение любых действий, которые он проводит", — добавил оппозиционер.

Читайте такжеРФ выдвинула официальные обвинения захваченным в Керченском проливе украинским морякам"И есть совсем неприятный вариант для мира и для нас, это то, что в Кремле просто находятся в истерике, в состоянии паники, и не очень понимают, что они делают. В таком случае, они просто не отдают себе отчет в последствиях, которые повлекут за собой эти действия", — полагает Гозман.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Президент подписал указ о вводе в стране военного положения. Позже Рада одобрила введение в Украине военного положения.

До агрессии РФ на море сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Буэнос-Айресе во время саммита лидеров стран-членов "Большой двадцатки" (G20). Позже президент США отменил встречу с российским коллегой из-за агрессии в Керченском проливе.

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