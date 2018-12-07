"Мы не знаем, что произошло": в России угробили прототип аэротакси за 12 миллионов рублей - видео

Испытатели заявили, что никто не понял, что произошло / скриншот

В России неудачно испытали прототип аэротакси; агрегат разработки "Сколково" пролетел несколько метров, после чего рухнул в сугроб.

Сам дрон разрабатывала компания "Бартини", а стоимость аппарата оценивается в не менее, чем 12 миллионов рублей, сообщает Лента.ру со ссылкой на TJ.

"Мы не знаем, что произошло. Мы должны снять данные с полетного контроля, посмотреть телеметрию, посмотреть как отрабатывал полётный контролер управляющие сигналы от оператора", - заявил генеральный директор компании, которая занималась разработкой дрона, Илья Ханыков.

Напомним, полет аэротакси без пассажиров ранее демонстрировала европейская компания Airbus. Во время первого полноценного летного испытания беспилотный аппарат взлетел на почти 5 метров и провел в небе 53 секунды.