Аэротакси с человеком на борту совершило первый впечатляющий полет: видео

Пассажирское коптер-аэротакси SureFly совершило первый в истории полет с человеком на борту.

Такси нового поколения продержалось в воздухе всего несколько секунд, однако создатели уверяют, что тестовый полет прошел успешно и важен для дальнейших разработок. Видео знакового события было опубликовано в YouTube.

По информации авторов изобретения, такси весит 499 кг и оснащено бензиновым генератором, который вырабатывает электричество для питания восьми электродвигателей. Также на его борту установлены литий-ионные батареи для аварийного питания в случае отказа генератора, а также присутствуют парашюты для аварийной посадки.

Изобретатели утверждают, что аэротакси может развивать максимальную скорость до 113 километров в час. С двумя пассажирами на борту машина способна преодолеть 110-120 километров.

Первые рейсы будет осуществлять пилот с помощью рычага управления, а в будущем, по словам инженеров, такси сможет выполнять полеты в полностью автономном режиме. Аппарат сможет подняться на высоту 1200 метров и транспортировать вес до 181 килограмма.

Напомним, полет аэротакси без пассажиров ранее демонстрировала европейская компания Airbus. Во время первого полноценного летного испытания беспилотный аппарат взлетел на почти 5 метров и провел в небе 53 секунды.