Взрыв дома в Магнитогорске: спасатели продолжают находить тела погибших

В Магнитогорске из-под завалов подъезда извлекли тела / verstov.info

В Магнитогорске спасатели обнаружили тела еще трех погибших при взрыве газа в жилом доме.

"Наблюдаем троих погибших, пока достать их не можем, так как существует риск обрушения конструкций", - цитирует ТАСС главу МЧС России Евгения Зиничева.

В связи с обвалом дома в городе объявлена чрезвычайная ситуация. Ранее из-под завалов уже извлекли три тела погибших. По словам медиков, критический срок предоставления помощи завершился. До этого спасатели вели разбор завалов аккуратно, чтобы не травмировать живых. Теперь же на месте работает тяжелая техника, работы идут интенсивнее. Под завалами могут находиться 35 человек.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд. Основной версией причины обрушения считают взрыв бытового газа.