Обрушение подъезда в Магнитогорске: появились свежие плохие новости

В Магнитогорске возросло количество жертв обрушения подъезда жилого дома / verstov.info

В российском городе Магнитогорск Челябинской области количество жертв в результате обрушения подъезда одного из жилых многоэтажных домов увеличилось до четырех человек.

В подъезде, который обрушился в Магнитогорске, жили 120 человек, неизвестной остается судьба 68 из них, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.

"…было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье — всего 120 человек. Известна судьба 52 человек. Из них четверо погибли, 16 эвакуированы, в том числе семеро детей. Госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей…", — отметили в ведомстве.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд. Сначала стало известно, что из-под завалов достали трех погибших. Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации.