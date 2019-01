Появились фото американского эсминца Donald Cook в Черном море

В Сети появились фото американского эсминца Donald Cook во время прохода через Босфорский пролив в Черное море.

Снимки опубликованы в Twitter Bosphorus Naval News‏.

Эскадренный миноносец отправлен в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности".

"США продолжают оказывать поддержку нашим союзникам и партнерам в общих региональных интересах для обеспечения стабильности на море. Наш визит продемонстрирует взаимодействие ВМС в достижении общих целей безопасности в этом регионе", - заявил командир эсминца Мэтью Пауэлл.

#USSDonaldCook passed through Istanbul on 19th January 2019 northbound. This is the 1. deployment of this destroyer and 2. deployment of a US Navy warship to the Black Sea. To track movements of foreign warships through Bosphorus click here: https://t.co/MYUQ7ILfpJpic.twitter.com/TEVqQLBlco