"Тяжелое наследие": Путин поставил на Украине крест / Скриншот

Российский глава Владимир Путин считает Украину "тяжелым наследием".

По словам Путина, его коллеге Владимиру Зеленскому непросто будет снова взвинтить ВВП Украины до небес.

"Я даже не знаю, что там уже осталось", – цитирует Дни.ру слова Путин.

При этом президент России надеется, что Зеленский заодно решит вопрос Донбасса.

Напомним, 3 октября Путин заступился за Украину и похвалил Зеленского. По его словам, если Зеленский сумеет при помощи политического мужества и силы окончательно урегулировать военный конфликт на востоке Украины, то он окончательно утвердится как честный политик.

Позднее политолог объяснил суть плана Путина, похвалившего Украину. По мнению политолога Александра Морозова, подоплека недавнего путинского заявления по поводу Украины крайне проста.