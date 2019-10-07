Политолог объяснил суть плана Путина, похвалившего Украину

Владимир Зеленский и Владимир Путин / коллаж

Российская пропаганда уже в ближайшее время изменит информполитику по поводу Украины на миролюбивую - чтобы "голубем мира" стал президент РФ Владимир Путин, а Владимир Зеленский.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал российский политолог Александр Морозов.

"Теперь Путин хочет показывать Украину не как врага, а как "братский народ". Он и раньше говорил об этом, но теперь это прямое указание каналам заливать елеем "мы – один народ". Такой разворот – большая опасность для Зеленского. Путин будет стремится присвоить в свою пользу его 73% поддержки. Он хочет получить мандат "политик мира", который пока что завис в воздухе. Шансы у Путина очень хорошие, за его спиной очень мощный пропагандистский аппарат", – написал он.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" публично заступился за Украину и похвалил Владимира Зеленского. За это известный интернет-карикатурист Сергей Елкин превратил главу России на рисунке в "бандеровца".