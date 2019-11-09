В рекламе Sony показали уходящий под воду Киев

По сюжету ролика, столицу заливает цунами.
Компания Sony в новом рекламном ролике к игре Хидэо Кодзимы Death Stranding продемонстрировала Киев, который внезапно уходит под воду.
Ролик обнародован на YouTube-канале. В нем показано цунами, которое заливает город.
На кадрах можно узнать станцию киевского метро Дорогожичи со стеклянным куполом, желтый автобус Богдан, перекресток улиц Саксаганского и Антоновича в центре столицы, интерьер супермаркета Велика Кишеня на улице Урицкого. Также зрители могут заметить развязку у Почтовой площади и библиотеки Вернадского.
Видео озвучено композицией On the Nature of Daylight Макса Рихтера.
Как ранее сообщалось, певица Елена Темникова опубликовала новый клип Душит ювелирка, который она снимала в Киеве.
Напомним, режиссер Оскар Хадсон снял в Киеве рекламу беспроводных наушников AirPods для американской компании Apple.
Также новая реклама для известного мирового бренда напитков Schweppes была снята в Киеве.