В рекламе Sony показали уходящий под воду Киев

В рекламе засветился автобус Богдан / Фото: скриншот из видео

Компания Sony в новом рекламном ролике к игре Хидэо Кодзимы Death Stranding продемонстрировала Киев, который внезапно уходит под воду.

Ролик обнародован на YouTube-канале. В нем показано цунами, которое заливает город.

На кадрах можно узнать станцию киевского метро Дорогожичи со стеклянным куполом, желтый автобус Богдан, перекресток улиц Саксаганского и Антоновича в центре столицы, интерьер супермаркета Велика Кишеня на улице Урицкого. Также зрители могут заметить развязку у Почтовой площади и библиотеки Вернадского.

Видео озвучено композицией On the Nature of Daylight Макса Рихтера.

Как ранее сообщалось, певица Елена Темникова опубликовала новый клип Душит ювелирка, который она снимала в Киеве.

Напомним, режиссер Оскар Хадсон снял в Киеве рекламу беспроводных наушников AirPods для американской компании Apple.

Также новая реклама для известного мирового бренда напитков Schweppes была снята в Киеве.