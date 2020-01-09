Турецкий поток: как Турция и Россия оставили Украину без газа на юге

Турецкий поток / turkstream.info

В среду, 8 января, в турецком Стамбуле состоялось открытие Турецкого потока - газопровода в обход Украины.

Во время церемонии открытия президент Российской Федерации Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Болгарии Бойко Борисовым торжественно повернули символический вентиль и тем самым дали старт работе газопровода.

Что такое Турецкий поток

Турецкий поток – международный проект магистрального газопровода, состоящий из двух частей (ниток) протяженностью около 930 километров.

Первая, наземная нитка, мощностью 15,75 млрд кубометров в год, предназначена для поставок газа турецким потребителям и предназначена для подключения к уже имеющимся газопроводам в Турцию из Греции. Вторая нитка, морская, с идентичной мощностью 15,75 млрд кубометров в год, предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Изначально, на ранних этапах строительства, газопровод назывался "Южный поток" и шел по дну Черного моря напрямую из России в Болгарию. Но в 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Евросоюз вынудил руководство Болгарии отказаться от проекта, несмотря на то, что трубы уже были готовы.

Впоследствии Россия подписала договор с Турцией и уже с 2017 года началось строительство Турецкого потока швейцарской компанией Allseas, которая укладывала и "Северный поток-2".

Читайте такжеЭксперт оценил, как изменится газовый рынок после запуска Турецкого потокаСейчас, несмотря на готовность, работа газопровода зависит от Болгарии, поскольку она еще не достроила свою часть трубы. Как скоро это произойдет – пока загадка, так как на руководство Болгарии оказывают давление партнеры по НАТО и ЕС, не говоря уже о том, что Софии еще предстоит расширить транзитные мощностью болгарской инфраструктуры, что обойдется болгарам минимум в полтора миллиарда долларов. По самым оптимистичным оценкам экспертов, в полной мере Турецкий поток сможет начать работу не ранее 2021 года.

Чем Турецкий поток грозит Украине

Ввиду подписанного в конце декабря 2019 года договора с Россией о транзите газа через территорию Украины, фактически Турецкий поток останавливает прокачку газа по южному направлению.

"Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд кубометров", - отметил глава ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

Читайте такжеЭксперт оценил, как изменится газовый рынок после запуска Турецкого потокаПозднее на брифинге для журналистов Сергей Макогон уточнил, что Украина недополучит $450 млн в год.

"Мы не теряем ничего, мы просто не заработаем эти деньги. Как мы будем компенсировать? Мы будем искать новые рынки. Как я уже сказал, мощности этого газопровода [на южном направлении] мы планируем и уже предлагаем другим поставщикам, и если появится ресурс газа в этом регионе, который будет экономически целесообразным импортировать в Украину, то, пожалуйста, поставщики смогут использовать нашу ГТС, и мы сможем получить дополнительный доход", – сказал Макогон.

В частности, по словам Макогона, Украина добилась создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объёме до 15,8 млн кубометров в сутки. Тестовые поставки могут состояться до конца января.

Что будет с украинской ГТС?

Несмотря на бодрый тон Макогона, ситуация не настолько безоблачная, как можно предположить исходя из слов чиновника. Потери Украины от недополучения транзита составят за период 2020-2030 гг минимум $6 млрд. Кроме того, по сути, Турецкий поток, как и Северный - реализация планов Москвы по окончательному отказу от украинского транзита в будущем и сведению его к минимуму - в ближайшей перспективе. Газпром – единственная компания, способная заполнить украинскую трубу. Даже если недавно заключенный пятилетний контракт не станет последним, его объемы все равно будут неуклонно снижаться - до тех величин, при которых украинская газотранспортная система перестанет быть рентабельной.

Это также ставит крест на ее модернизации, которая требует, по разным оценкам, от 3 до 8 млрд долларов. А шансы на создание консорциума, который раньше предлагали Украине, теперь выглядят еще призрачней, поскольку те объемы прокачки российского газа, которые оставляют Киеву, делают инвестиции в украинскую трубу коммерчески бессмысленными. Западные компании, в частности - итальянские и словацкие, так и не выразили предметной заинтересованности, оставшись в статусе консультантов. Кроме того, им не интересна работа со всей ГТС, они, скорее, готовы арендовать одно из направлений, по которым газ поставляется в Европу, с остальными ветками Украине придется разбираться самой.

Технологическим объемом, необходимым для поставок газа в восточные области Украины, эксперты называют 30-40 млрд кубометров в год. И если этих объемов страна лишится, придется задирать транзитную ставку с риском потерять вообще всякое наполнение со стороны России, а также менять режим работы ГТС, поскольку все хранилища находятся в западной части страны, а компрессоры работают с востока. При поставках из России Украина использовала с позволения Газпрома "замещающую схему": на восток отправляла российский газ, после чего компенсировала отобранный объем из своих хранилищ на западе. Но в случае прекращения транзита Киеву понадобится проводить фактический реверс, к чему сегодня наша ГТС не готова в виду своего состояния. Кроме того, даже в случае успешного реверса новый тип доставки будет означать резкий скачок стоимости газа для потребителя.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук прогнозирует, что к 2030 году будет закрыт один из трех ключевых магистральных газопроводов, по которому транзитируется газ из России в ЕС. А к 2040 году - еще один. И останется только одна труба.

"Важный технический аспект. Транзит объемом 40 млрд кубометров создает ситуацию сверхнормативной эксплуатации магистральных газопроводов, что приведет к ускоренному износу оборудования. То есть, возрастут затраты на обслуживание ГТС примерно на 40%, что повлечет за собой рост тарифов для всех потребителей", - считает Корольчук.