Врачи сообщили о резком изменении состояния здоровья Сергея Скрипаля

6 апреля 2018, 15:55

Он по-прежнему находится в больнице Солсбери.

Сергей Скрипаль вышел из критического состояния.

Сергей Скрипаль, который был отравлен 4 марта вместе с дочерью, вышел из критического состояния.

Как пишет BBC News со ссылкой на представителей больницы, Сергей Скрипаль "быстро идет на поправку". По словам врачей, пациент "хорошо реагирует на лечение". Медики более не оценивают его состояние как критическое.

Как сообщает Reuters в своем Twitter, сейчас он продолжает находиться в больнице Солсбери.

Другие подробности пока неизвестны.

Напомним, 29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль не только пришла в сознание, но и начала разговаривать.

Как сообщалось, Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. А глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

В свою очередь Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом "Новичок" (хотя несколько российских ученых говорят об обратном). На последнем заседании Совета безопасности ООН российский дипломат перешел к угрозам: "Вы играете с огнем и об этом пожалеете".

Россия даже нашла "украинских след" в отравлении Скрипалей.

Постоянный представитель Великобритании при Организации Объединенных Наций Карен Пирс заявила, что в расследовании отравления Скрипалей задействованы 250 правоохранителей, они изучают пять тысяч часов видеозаписей, 1 тысячу 300 вещественных доказательств и допрашивают 500 свидетелей.

Ранее сообщалось, что эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне не установили место производства вещества, которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. 

После чего спецслужбы Британии заявили, что "вычислили" местонахождение секретной российской лаборатории, изготовившей нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое было использовано для отравления бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

А западные СМИ назвали российский город, в котором изготовили "Новичок". В РФ выясняли, эффективен ли яд для совершения убийств за рубежом, отметили журналисты.

Именно с "делом Скрипалей" связано решение Британии выслать со своей территории 23 российских дипломата. 

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве.

Позже стало известно, что более 20 стран, в частности и Украина, решили выдворить свыше 130 российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в связи с преступлением Альянс вышлет семь сотрудников постоянного представительства РФ при блоке в столице Бельгии Брюсселе.

3 апреля НАТО огласило новое наказание для России. Москва охарактеризовала ситуацию как "театр абсурда".

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здоровье Великобритания отравление выздоровление Сергей Скрипаль
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