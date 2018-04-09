"Я видела человеческие уши". Дочь погибшей в АН-148 рассказала о брошенных останках жертв: видео

На поле в Московской области полностью не убраны фрагменты потерпевшего крушение самолета АН-148, а также останки тел находившихся на борту людей.

Дочь одной из жертв катастрофы Юлия Синицына опубликовала в YouTube видеообращение, в котором потребовала принять меры президента России Владимира Путина и представителей власти.

"Я не уеду, пока не будет кинологов, оцепления и объяснения, почему так все происходит", - заявила она.

Девушка утверждает, что спасатели завершили работы, бросив на поле останки пассажиров. По ее словам, территория крушения самолета не оцеплена и никакие работы там уже не проводятся.

Синицына утверждает, что ранее обращалась к властям, однако ее просьбу проигнорировали. Она заявила, что не уедет с места трагедии, в которой потеряла мать, пока спасатели не продолжат работу и не соберут все тела.

"Я лично видела человеческие уши. Здесь уже пахнет. Вы понимаете чем", - уверяет девушка.

Напомним, самолет Ан-148 в Подмосковье потерпел крушение 11 февраля, погиб 71 человек — 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. Первые результаты экспертизы "черных ящиков" показали, что пилоты видели на дисплеях самолета разную скорость, а двигатели лайнера были покрыты льдом.