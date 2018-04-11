Крушение самолета в Алжире: военные сообщили о новых погибших

Возросло число жертв, погибших в результате крушения военного самолета на севере Алжира: число найденных на месте трагедии тел увеличилось до 247.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщает на алжирский телеканал "Ан-Нахар" со ссылкой на военные источники. В целом, на борту Ил-76 могли находиться до 250 военнослужащих.

Самолет упал всего через несколько минут после взлета в районе аэропорта Буфарик провинции Блида, что на севере Алжира. Самолет рухнул в районе сельскохозяйственных полей, после чего загорелся. По словам очевидцев, у лайнера особенно сильно повреждена передняя часть фюзеляжа.

На месте работают 14 пожарных расчетов, около 30 машин скорой помощи, а также 300 спасателей.

О выживших пока не сообщается. Источники на месте крушения говорят, что есть пострадавший, но он не из числа пассажиров. Предположительно, этот человек находился рядом с местом падения самолета на земле. Пострадавший находится в критическом состоянии.

Минобороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств инцидента.

Напомним, 11 апреля в Хабаровске разбился вертолет, уже названы имена жертв. Борт не был новым, но перед полетом его проверяли, отметили в авиакомпании.

Кроме того, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-148, погиб 71 человек — 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Как сообщалось, в Польше обнародовали официальную причину смерти жертв Смоленской катастрофы. Взрыв на борту самолета произошел перед тем, как Ту-154 упал на землю.