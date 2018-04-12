Süddeutsche Zeitung: Трамп и Путин - паталогические лжецы и мастера эскалации, в Сирии они нашли друг друга

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп очень похожи. Они оба - паталогические лжецы, никогда не испытывающие угрызений совести. Они оба находятся под огромным давлением мировой общественности, в изоляции, от них отвернулись даже друзья и партнеры.

Но оба - мастера эскалации. Где бы не возникла проблема, они ее раздувают, сеют сомнения, обличают заговоры, плетут умелую сеть из инсинуаций и лжи. Они оба тщеславны и оба живут в пузыре собственного восприятия действительности, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Теперь они столкнулись в Сирии.

"Сколь очевидно сходство этих двух типажей, столь и удивительна внезапно возникшая конфронтация, которая сейчас разразилась между Трампом и Путиным. Президент США не раз высказывал свои симпатии Путину. В конце концов, с чего Трампу сердиться на человека, которому он, вероятно, обязан своей победой на выборах? Но сейчас координаты отношений внезапно сместились. Трамп больше не может позволить себе относиться к Путину дружелюбно. Внутреннее политическое давление и особенно давление следствия вынуждает его к твердости. [Боты в] Facebook, манипуляция во время выборов, бесконечная цепь кибератак, история Скрипаля: список можно продолжать бесконечно. В государственных кабинетах Запада преобладает понимание, что многолетнее вмешательство России разрушительно. 27 стран изгнали 150 российских дипломатов. Недавний раунд санкций был жестоким, прямым ответом на нападения на тронный зал демократии", - пишет газета.

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В то же время, продолжает автор, НАТО находится в состоянии стресса, потому что президент США также предпочитает манипуляции, которые игнорируют ценности и логику и разрушают выстроенное доверие.

"Трамп непредсказуем и опасен и не может адекватно реализовывать действия США в роли ведущей западной державы. Сирия в этом конфликте наилучшим образом иллюстрирует все эти сложные осложнения. Вот Россия, которая безоговорочно поддерживает жестокую диктатуру Асада и обвиняет Трампа в бомбардировках. Президент США в первый день объявляет об уходе из Сирии, на второй – о готовящихся ракетных ударах, а на третий, по-видимому, теряет интерес или терпение. У него могут быть ракеты, но нет стратегии.

Россия должны была быть заинтересованной в расследовании [применения химического оружия в Думе], тем более, что она являлась гарантом уничтожения химарсенала. Но глава МИД РФ Сергей Лавров, мастер говорить "нет", отрицал использование газа. Затем, полностью себе противореча, российское дипведомство предупредило, что ракетный удар США уничтожит доказательства применения газа. И при этом мешает расследованию этого преступления инспекторам. Будь Москва уверенной в своих запутанных рассуждениях, она высказала бы поддержку независимому расследованию", - говорится в статье.

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С другой стороны, отмечает Süddeutsche Zeitung, Трамп мог бы лучше обосновать свои подозрения и использовать политический рычаг, который США умело применяли в Совете Безопасности ООН.

"Он должен был атаковать, не подставляясь. Применение боевого отравляющего вещества не должно остаться без ответа. Кремль многие годы действует по одному и тому же образцу: сеет сомнения, выстраивает противоречия, отрицает наличие "зеленых человечков", пока отрицать их уже невозможно. Все это изматывает Запад. Использование ядовитого газа провоцирует непредсказуемую реакцию человека, который, впав в ярость, объявляет в Twitter о военном ударе. В сирийской Думе дьявол и Вельзевул нашли друг друга", - резюмирует автор.