Российский социолог объяснил, как власти РФ используют антисанкции в своих целях

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман сообщил, что новые антисанкции РФ в стране ударят по потребителям западных лекарств — хронически больным, людям с инвалидностью и пенсионерам.

Вводом ограничительных мер власти России решат сразу две задачи: поддержат собственный многомиллионный бизнес на производстве сомнительных лекарств и избавятся от затрат на содержание своих "нетрудоспособных рабов", написал он в Facebook.

"Российские власти вводят новые санкции против населения России. Это не абсурдный оксюморон, а вполне логичное продолжение "холодной войны" Кремля против собственного народа, идущей уже очень давно", — отметил автор.

"Многие пишут, что "антисанкции" — самоубийственная глупость, ничего подобного. Правящая элита преследует вполне рациональные корыстные цели", — добавил эксперт.

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"Новые российские санкции ударят по потребителям западных лекарств: хронически больным, инвалидам, пенсионерам. А власти решат сразу две задачи: поддержат собственный многомиллионный бизнес на производстве сомнительных лекарств… и избавятся от затрат на содержание своих нетрудоспособных рабов, срок жизни которых резко сократится", — подчеркнул Эйдман.

Напомним, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Позже первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников заявил, что в стране разработан законопроект с ограничением на поставку в нее товаров и услуг американского происхождения. Узнать больше о документе можно здесь.