"Нарушение международного права". Китай недоволен применением силы в Сирии

Пресс-секретаря министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Хуа Чунинг заявила, что страна последовательно выступает против применения силы в международных отношениях.

Любые военные действия, которые обошли Совет Безопасности ООН, нарушают принципы и основные нормы международного права, рассказала спикер на пресс-конференции, пишет Reuters.

По данным агентства, китайский МИД считает, что сирийский вопрос можно решить только политическим путем и призывает к полному, справедливому и объективному расследованию химических атак.

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Напомним, вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии, связанным с химоружием. После них посол России в Штатах Анатолий Антонов пригрозил, что действия трех государств не останутся без последствий.

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.