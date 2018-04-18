Россия уже потеряла Украину и скоро потеряет Армению

18 апреля 2018, 19:42

В Армении еще не Майдан, но это пока.

Армении приходится долго идти к Майдану

Каждый раз, когда в Армении начинается буза, в сети немедленно начинают хором скандировать две дежурные мантры. "Нет, это не Майдан!" - скандирует хор из Армении. "Ну и пусть валят, на хрен они нам сдались, кому вообще нужна эта Армения!" - хор из России.

На первую фразу ответить можно коротко. Да, технически это не Майдан. Пока. Майдан - это уже финальная стадия процесса. В Армении к нему приходится идти долго. Много дольше, чем на той же Украине. И потому, что со здравым смыслом у армян дела обстоят получше, и потому, что внешнее окружение Армении куда проблематичнее. Но надо понимать, что процесс идет. Вернее, его ведут.

И вот тут нужен переход ко второй фразе.

Посольство США в Армении насчитывает около двух с половиной тысяч сотрудников. Чтобы было понятнее - для сохранения той же пропорции (1 американский "дипломат" на 1.200 человек) посольство в Москве должно было бы насчитывать СТО С ЧЕТВЕРТЬЮ ТЫСЯЧ сотрудников. И это - только те, кто формально числятся "дипломатами". А к посольству надо приплюсовать еще, как минимум, сотрудников НКО, даже оставляя в стороне разнообразных "туристов" и "бизнесменов". Так вот, этих самых НКО насчитывается около 3.500. Т.е. суммарное число сотрудников в разы превосходит количество "дипломатов". И вся эта армия работает уже много лет.

Можно, конечно, считать американцев недоумками, готовыми вваливать огромные деньги на то, чтобы обрести контроль над "никому не нужной Арменией". А можно задуматься…

С российской стороны не работает никто. Вообще. Могучему прессу с той стороны противостоит исключительно здравый смысл большинства армян. Пока здравый смысл берет верх - но вода камень точит. Именно это безразличие, полное непонимание, что надо работать с улицей, с рядовыми людьми, а не ограничиваться пьянками и гешефтами с проворовавшейся напрочь верхушкой, и привело к потере Украины, ведет сейчас к потере Армении, чуть позже обязательно приведет к потере Белоруссии… А больше и терять-то нечего. Нет больше никого.

"Да кому нужна Украина!" - это, конечно, выход. Не политический, так хотя бы психологический. Чего уж теперь, раз все равно потеряно… Но раньше времени рот лучше не разевать. Просто потому, что каждое "кому нужна Армения" оскорбляет тех армян, которые там все еще сопротивляются давлению. Не имея никакой поддержки ниоткуда.

Вам ваши крики кажутся очень патриотичными. Примерно так же, как крики "Хватит кормить Кавказ!" кажутся патриотичными националистам, а "Зачем нам вообще эти Курилы!" - либералам. В действительности же разрушительное действие и первого, и второго, и третьего примерно одинаково. Есть прекрасная возможность промолчать. Не вами собрано - не вам и разбазаривать. Не можешь помочь - хотя бы не навреди.

Армен Асриян, политтехнолог, публицист

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Майдан Армения протест Армен Асриян
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