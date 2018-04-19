В Европе столбики термометров поднялись до аномальных температур

После затяжной зимы в Европе наступило апрельское лето. Там столбики термометров подскочили до аномальных 28 градусов тепла.

В Германии и Нидерландах уже загорают. Немцы такой температуры в это время не фиксировали последние лет десять. В некоторых регионах до конца недели синоптики обещают даже плюс 30.

В Голландии уже даже открылся пляжный сезон.

Ранее синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 19-22 апреля. Она предупредила, что нужно быть осторожнее с головой, сосудами, суставами и настроением.

Напоним, народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.